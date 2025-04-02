Трамп сьогодні готується оголосити про наймасштабніші обмеження США за століття, – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 2 квітня, планує оголосити про наймасштабніші торгівельні обмеження країни за останнє століття. Мовиться про введення так званих "взаємних тарифів"

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про обмеження, які планують ввести США

Плани адміністрації щодо запровадження так званих "взаємних тарифів" Трампа стали причиною невизначеність серед інвесторів, керівників компаній, держслужбовців і споживачів у всьому світі. Вони досі не знають, чого очікувати від його виступу в Білому домі о 16:00.

За даними видання, обговорення цього питання тривають до останнього, а остаточні розміри та масштаби нових зборів ще не затверджені.

Запропоновані адміністрацією Трампа взаємні тарифи означають різні речі для різних людей,

– написав головний економіст Nomura Holdings Inc. Роба Суббарамана.

Він зазначив, що хоча прямий підхід означає відповідність тарифам, які інші країни накладають на американські товари, "ми підозрюємо, що критерії для взаємних тарифів США будуть набагато ширшими, ніж це, і їх буде складніше кількісно визначити".

Якими можуть бути наслідки торгівельних обмежень США

За даними видання, під загрозою опинилися понад 33 трильйони доларів глобальної торгівлі, а країни від Бразилії до Китаю можуть зіткнутися зі скороченням експорту до США від 4% до 90%.

Економісти Goldman Sachs Group Inc. прогнозують, що середній тариф на імпорт з усіх країн може зрости на 15 процентних пунктів уже цього року. Це своєю чергою підвищить основну інфляцію, уповільнить економічне зростання та підвищить ризик рецесії.

До слова, економісти вважають, що нові торгівельні мита Трампа негативно вплинуть на економіку США. Однак з них можуть отримати вигоду європейські, корейські та японські виробники.