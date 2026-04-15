"Поводиться як мафіозний бос": Трамп пригрозив Британії торгівельною помстою

Президент Дональд Трамп пригрозив переглянути торгівельну угоду між США та Британією, укладену минулого року. Річ у тім, що американський лідер все більше невдоволений позицією Лондона щодо війни в Ірані.

Чому Трамп погрожує Великій Британії?

У середу, 15 квітня, глава Білого дому заявив, що США надали Великій Британії "хорошу торгівельну угоду". Про це він зазначив у коментарі для Sky News.

За словами Трампа, це була "краща угода, ніж він мав би дати".

Однак при цьому він попередив, що угоду "завжди можна змінити".

Його коментарі пов'язані із загостренням напруги у Вашингтоні через позицію Лондона щодо війни в Ірані.

Трамп розкритикував британського прем’єр-міністра Кіра Стармера, поставивши під сумнів міцність "особливих відносин" між країнами.

Це такі відносини, де: коли ми просили їх про допомогу — їх не було. Коли вони були нам потрібні – їх не було. Коли вони нам не були потрібні – їх теж не було. І зараз їх теж немає,

– зауважив президент.

Він пройшовся і по рішенню Великої Британії скоротити нові розвідки нафти і газу в Північному морі. Трамп додав, що Стармер нібито зробив "трагічну помилку", адже ціни на енергію у країні найвищі у світі.

Зауважте! Аналітики відзначають, що критика і погрози Трампа прозвучали в дуже незручний момент. Адже цього місяця британський король Чарльз ІІІ має відвідати США з візитом.

Як у Великій Британії реагують на погрози Трампа?

Позиція Лондона щодо війни в Ірані залишається стриманою. Уряд прем’єра Кіра Стармера наполягає, що Велика Британія не братиме участі в наступальних військових діях і не буде втягнута у конфлікт.

Виступаючи у Палаті громад у середу, Стармер заявив депутатам, що не поступиться погрозам президента США, пише Politico.

Це не наша війна, і на мене чинять значний тиск, щоб я обрав інший курс. Я не збираюся змінювати свою думку. Я не поступлюся,

– наголосив прем'єр.

Втім, коментарі американського лідера викликають занепокоєння у Вестмінстері.

Лідер ліберальних демократів Ед Дейві навіть заявив, що погроза Трампа щодо торгівельної угоди має стати останньою краплею. Він закликав скасувати візит британського монарха до "людини, яка поводиться як мафіозний бос, що веде рекет".

Що відомо про торгівельну угоду США та Британії?