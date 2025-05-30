Трамп заявив, що рішення суду щодо скасування мит є катастрофічним: "Дозволяє руйнувати націю"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розкритикував рішення Федерального суду з міжнародної торгівлі щодо скасування тарифів на імпорт, які він запровадив. Зокрема Трамп назвав суд політизованим та небезпечним для економічної безпеки США.

Трамп розкритикував рішення суду щодо мит

Американський лідер вважає, що Федеральний суд "неймовірним чином виніс рішення проти Сполучених Штатів Америки по надзвичайно необхідних тарифах", передає 24 Канал з посиланням на Трампа у соціальній мережі Truth Social.

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Він додав, що Апеляційний суд тимчасово призупинив дію цього рішення. І це дозволяє продовжити застосування мит.

Крім того, Дональд Трамп висловив свої сумніви щодо мотивів суддів, які ухвалили попереднє рішення. Він припустив, що воно було зумовлене "ненавистю до Трампа".

Американський президент написав, що саме завдяки тарифам в економіку країни почали надходити "трильйони доларів, які без цих заходів країна ніколи б не отримала".

Він наголосив, що рішення суду, яке передбачає необхідність погодження тарифів з Конгресом, фактично "знищує повноваження президента". Нібито таким чином суд позбавляє його можливості оперативно захищати національні економічні інтереси.

Це катастрофічне рішення дозволяє закулісним гравцям руйнувати нашу націю. Якщо воно залишиться в силі – США втратять трильйони доларів, що є найжорсткішим фінансовим ударом по суверенітету країни,

– висловив свою думку Трамп.

Зауважте! Він висловив сподівання, що Верховний суд якомога швидше та безапеляційно скасує "це згубне для країни рішення".