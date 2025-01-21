Трамп скасував мораторій на нові експортні ліцензії для скрапленого газу

Президент США Дональд Трамп скасував заборону на видачу нових ліцензій на експорт скрапленого природного газу. Це була одна з передвиборчих обіцянок Трампа.

Ліцензії на експорт знову видаватимуть

Директива зобов’язує Міністерство енергетики відновити розгляд заявок на експорт, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Під час виборчої кампанії Трамп обіцяв негайно скасувати мораторій, запроваджений його попередником Джо Байденом.

Мораторій заважав реалізації багатомільярдних проєктів таких компаній, як Venture Global LNG Inc., Energy Transfer LP і Commonwealth LNG.

У своїй директиві Трамп доручив Міністерству енергетики оцінювати економічні та робочі переваги затвердження нових дозволів на експорт, а також вплив цього рішення на безпеку союзників і партнерів.

Цікаво! Японія, яка є одним із провідних імпортерів скрапленого природного газу та вже закуповує його в США, заявила, що буде стежити за впровадженням цього заходу.