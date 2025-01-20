Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пряме включення з Вашингтону.

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Що відомо про надзвичайний стан в енергетиці

У ході виступу після інавгурації Дональд Трамп заявив, що оголошує "національну надзвичайну ситуацію в енергетиці", щоб збільшити видобуток нафти й газу – і допомогти знизити ціни, що є однією з його ключових передвиборчих обіцянок.

США використовуватимуть свої нафтові родовища для поповнення національних запасів і збільшення експорту. "Ми будемо бурити, крихітко, бурити", – заявив Трамп.

Ми знову будемо будувати автомобілі в Америці зі швидкістю, про яку ніхто не міг і мріяти лише кілька років тому,

– додав він.

У своїй промові Трамп заявив, що "інфляційна криза була спричинена масовими перевитратами та ескалацією цін на енергоносії".

Новий президент також сказав, що збирається наказати уряду використовувати "великі повноваження, які є в їх розпорядженні", щоб знизити вартість товарів.