Трамп таки увів "небезпечні" для економіки мита на товари з 3 країн

У суботу, 1 лютого, Дональд Трамп оголосив про введення мит на товари з Мексики, Канади і Китаю. Президент США заявив, що цей крок був вжитий, аби зупинити потік до країни нелегальних мігрантів і наркотиків. Також він додав, що це була його обіцянка під час передвиборчої кампанії, за яку проголосували більшість американців.

31 січня у Білому домі підтвердили, що Трамп не відмовляється від виконання погроз щодо введення мит. Наступного дня увечері політик зробив допис, у якому заявив про запровадження мита на імпорт товарів з Канади та Мексики на рівні 25 відсотків, а також мита на товари з Китаю на рівні 10 відсотків, починаючи з вівторка, 4 лютого, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо про економічне "покарання" від Трампа

Зазначається, що енергетичні продукти з Канади будуть обкладатися лише 10% митом, але на мексиканські енергетичні товари буде накладено повне мито в 25%.

Офіційні особи Білого дому заявили, що мита не матимуть виключень. Крім того, вони зазначили, що для Канади буде скасована "де мініміс" пільга щодо мит для малих відправлень вартістю до 800 доларів.

Відомо, що Трамп оголосив про національну надзвичайну ситуацію на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, щоб обґрунтувати введення мит.

Американський президент раніше визнав, що мита можуть спричинити труднощі для американських домогосподарств. Модель оцінки економічного впливу плану Трампа, розроблена головним економістом EY Грегом Дако, свідчить, що це знизить темпи зростання економіки США на 1,5 процентних пункти цього року, занурить Канаду та Мексику в рецесію і призведе до "стагфляції" у самих США.