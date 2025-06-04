Відстрочка для Лондона: Трамп відклав 50% мита на сталь для Великої Британії

Велика Британія тимчасово уникла 50% мит на імпорт сталі та алюмінію у США. Однак високі тарифи можуть повернутися вже за місяць.

Чому Велика Британія уникла 50% тарифів на сталь

Указ президента Дональда Трампа про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію до США з 25% до 50% почав діяти з 4 червня. Проте для постачальників із Великої Британії тарифи поки залишаться незмінними, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Трамп у своєму указі визнав, що Велика Британія потребує "іншого підходу" у зв’язку з підписаною 8 травня 2025 року Економічною угодою про процвітання між США та Великою Британією (EPD).

Однак президент додав, що США можуть підвищити мита на сталь та алюміній для Великої Британії після 9 липня 2025 року. Це станеться за умови, що Лондон не дотримається умов угоди про процвітання між країнами.

Важливо! Зараз експорт сталі з Великої Британії до США вже обкладається тарифами. Проте уряд Королівства заявив, що зробить все можливе, аби якнайшвидше реалізувати угоду, яка скасує ці мита.

Як Велика Британія уникла 50% тарифів на сталь

Президент США вже не раз змінював тарифи на імпорт сталі та алюмінію до країни. Він наголошував, що робить це для підтримки американської сталеливарної промисловості.

10 лютого Трамп оголосив 25% тарифи на імпорт сталі та алюмінію в США.

4 червня США підвищили мито до 50% для всіх постачальників сталі, окрім Великої Британії, для якої тариф залишили на рівні 25%.

Це послаблення для Великої Британії стало можливим після зустрічі британського міністра у справах бізнесу Джонатана Рейнольдса з торговим представником США Джемісоном Грієром у Парижі.

Минулого місяця вони погодили зниження мит на сталь та алюміній для Великої Британії, а також зменшення тарифів на автомобілі до 10%. Проте угода ще не набрала чинності.

Варто знати! США – другий після Євросоюзу імпортер сталі у світі. Велика Британія постачає на ринок Сполучених Штатів 7% всього свого сталевого експорту, що складає понад 400 мільйонів євро на рік.