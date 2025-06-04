Відстрочка для Лондона: Трамп відклав 50% мита на сталь для Великої Британії
- Велика Британія тимчасово уникла 50% мит на імпорт сталі та алюмінію у США, але тарифи можуть підвищитися після 9 липня 2025 року.
- Послаблення для Великої Британії стало можливим після зустрічі британського міністра у справах бізнесу Джонатана Рейнольдса з торговим представником США Джемісоном Грієром, на якій було погоджено зниження мит на сталь та алюміній.
Велика Британія тимчасово уникла 50% мит на імпорт сталі та алюмінію у США. Однак високі тарифи можуть повернутися вже за місяць.
Чому Велика Британія уникла 50% тарифів на сталь
Указ президента Дональда Трампа про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію до США з 25% до 50% почав діяти з 4 червня. Проте для постачальників із Великої Британії тарифи поки залишаться незмінними, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.
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Трамп у своєму указі визнав, що Велика Британія потребує "іншого підходу" у зв’язку з підписаною 8 травня 2025 року Економічною угодою про процвітання між США та Великою Британією (EPD).
Однак президент додав, що США можуть підвищити мита на сталь та алюміній для Великої Британії після 9 липня 2025 року. Це станеться за умови, що Лондон не дотримається умов угоди про процвітання між країнами.
Важливо! Зараз експорт сталі з Великої Британії до США вже обкладається тарифами. Проте уряд Королівства заявив, що зробить все можливе, аби якнайшвидше реалізувати угоду, яка скасує ці мита.
Як Велика Британія уникла 50% тарифів на сталь
Президент США вже не раз змінював тарифи на імпорт сталі та алюмінію до країни. Він наголошував, що робить це для підтримки американської сталеливарної промисловості.
- 10 лютого Трамп оголосив 25% тарифи на імпорт сталі та алюмінію в США.
- 4 червня США підвищили мито до 50% для всіх постачальників сталі, окрім Великої Британії, для якої тариф залишили на рівні 25%.
Це послаблення для Великої Британії стало можливим після зустрічі британського міністра у справах бізнесу Джонатана Рейнольдса з торговим представником США Джемісоном Грієром у Парижі.
Минулого місяця вони погодили зниження мит на сталь та алюміній для Великої Британії, а також зменшення тарифів на автомобілі до 10%. Проте угода ще не набрала чинності.
Варто знати! США – другий після Євросоюзу імпортер сталі у світі. Велика Британія постачає на ринок Сполучених Штатів 7% всього свого сталевого експорту, що складає понад 400 мільйонів євро на рік.