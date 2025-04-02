Нова ера ризиків: тарифи Трампа створять зміни для глобальної економіки

Президент США Дональд Трамп має намір оголосили про наймасштабніші торгівельні обмеження за останнє століття. Це вмить змінить глобальну торгівельну систему.

США хочуть ввести нові глобальні мита

Зокрема це створить важкопрогнозовані економічні ризики, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Адміністрація планує запровадити так звані "взаємні тарифи", що залишає інвесторів, керівників, урядовців та споживачів у всьому світі в невідомості. Однак остаточні рішення ще ухвалюються.

Через брак деталей щодо структури, розміру та цілей мит, світ "летить наосліп" до великого дня оголошення,

– зазначає головний економіст Nomura Holdings Inc. Роб Саббараман.

За його словами, хоча прямий підхід означає відповідність тарифів США до тарифів інших країн, "ми підозрюємо, що критерії американських взаємних тарифів будуть значно ширшими та складнішими для підрахунку".

У тексті наголошується, що хоча Трамп поки не визначив точні цілі, він та його радники вже згадували ЄС, Мексику, Канаду, Японію, Південну Корею, В’єтнам та Індію, прагнучи покарати те, що вони вважають несправедливими торгівельними практиками. Зокрема китайські товари вже обкладені сукупним 20% митом.

Згідно з даними Bloomberg Economics, близько 33 трильйонів доларів світової торгівлі опиняються під загрозою. Ба більше, країни від Бразилії до Китаю можуть втратити від 4% до 90% свого експорту в США. Індекс глобальної невизначеності торгівельної політики досяг найвищого рівня з 2009 року.

Важливо! За прогнозами економістів Goldman Sachs Group Inc., середній тариф США для всіх країн цього року зросте на 15 процентних пунктів. А це може призвести до підвищення базової інфляції, уповільнення зростання економіки та зростання ризику рецесії.

Які мита вже ввели Сполучені Штати

Раніше адміністрація Трампа вже ввела:

20% мито на всі товари з Китаю.

25% мита на низку товарів з Мексики та Канади.

25% мито на сталь та алюміній по всьому світу.

25% мито на автомобілі та запчастини (заплановане на 3 квітня).

Галузеві мита, зокрема на фармацевтику.

Реакція світу

Наприклад, Китай запровадив у відповідь мита на американські товари. Хоча їхній рівень нижчий за американські.

Водночас Євросоюз та Канада негайно відповіли митами на сталь та алюміній. А В’єтнам погодився закуповувати більше американських товарів та знижувати власні імпортні тарифи.

Вплив на Сполучені Штати

Акції США показали найгірший квартальний результат із 2023 року. Так золото досягло рекордних цін, а долар ослаб.

Облігації США виросли на 3% через побоювання щодо зростання економіки. Зокрема багато американських компаній занепокоєні можливими збільшеннями витрат та скороченням прибутків. А деякі іноземні фірми розглядають можливість перенесення виробництва до США, щоб уникнути нових мит.

Глобальна бізнес-спільнота дивиться на це з тривогою через відсутність ясності та високі ставки,

– сказав Джон Дент, генеральний секретар Міжнародної торгівельної палати.

Зауважте! Для США стагфляція є реальною загрозою. Шан-Цзінь Вей з Колумбійської бізнес-школи проводить аналогії з нафтовою кризою 1970-х років, яка спричинила економічні труднощі для багатьох американських домогосподарств.