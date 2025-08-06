Трамп підписав новий указ. У ньому йдеться про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії.

Чому Трамп ввів мита проти Індії?

Додаткові мита проти Індії пов’язані з її закупівлею російської нафти, пише 24 Канал з посиланням на Білий Дім.

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Зазначається, що уряд Нью-Делі безпосередньо або опосередковано імпортує російську нафту. Тому індійські імпорти до тепер будуть оподатковуватися додатковим митом у розмірі 25%.

Цей тариф набирає чинності через 21 день після підписання указу. Тобто приблизно з 27 серпня 2025. Винятком є вантажі, які вже перебувають у транзиті.

Важливо! В указі наголошується, що тариф у 25% додається до всіх вже чинних тарифів, податків та зборів.

Адміністрація Трампа також може запровадити мита й щодо інших країн, які імпортують російську нафту. До того ж тарифи можуть стосуватися не тільки сирої нафти, але й інших нафтопродуктів з Росії.

Reuters пише, що після п’яти раундів торговельних переговорів індійські чиновники були настільки впевнені в укладенні вигідної угоди зі США, що навіть натякали ЗМІ, ніби мита можуть бути обмежені на рівні 15%.

Індійська сторона очікувала, що Трамп оголосить про досягнення угоди особисто — ще за кілька тижнів до дедлайну 1 серпня. Але цього так і не сталося,

– йдеться у матеріалі.

Зокрема зараз Індія опинилась перед фактом несподіваного запровадження 25% мита на свої товари, тоді як Трамп уклав більш вигідні угоди з Японією та ЄС. Ба більше, американський лідер також запропонував кращі умови навіть Пакистану, з яким Індія має напружені відносини.

У тексті наголошують: чиновники з обох сторін заявили, що поєднання політичних прорахунків, недооцінених сигналів та зростаючого роздратування призвело до зриву угоди між найбільшою та п’ятою за розміром економіками світу.

Зверніть увагу! Обсяг двосторонньої торгівлі між якими перевищує 190 мільярдів доларів.