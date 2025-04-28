Трамп заявив, що судна США мають безплатно проходити через Панамський та Суецький канали

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові та комерційні судна повинні мати право безплатно проходити через Панамський і Суецький канали. Зокрема він попросив держсекретаря Марко Рубіо "негайно подбати про цю ситуацію".

Трамп зробив заяву про Панамський та Суецький канали

Крім того, Трамп висловив думку, що "ці канали не існували б без Сполучених Штатів Америки", пише 24 Канал з посиланням на пост президента США на Truth Social.

Читайте також Економіка США може суттєво сповільнитись у 2025 році

Reuters зазначає, що Панамський канал перетинає найвужчу частину перешийка між Північною та Південною Америкою. Це дозволяє суднам швидше пересуватися між Атлантичним і Тихим океанами. Зокрема через канал щорічно проходить близько 40% контейнерного трафіку США.

Зверніть увагу! Будівництво каналу було завершено Сполученими Штатами на початку XX століття. Проте у 1999 році контроль над стратегічно важливим водним шляхом був переданий Панамі.