Черговий транш від валютного фонду: скільки згодом отримає Україна

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування. Загальний обсяг програми складає близько 15,5 мільярдів доларів на 2023-2027 роки.

Скільки Україна отримає від МВФ

Черговий транш складає близько 500 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів.

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Упродовж 20 – 27 травня в Києві провели низку обговорень щодо восьмого перегляду між керівництвом Міністерства фінансів України, НБУ, іншими представниками влади України та експертами місії Міжнародного валютного фонду. Всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі на кінець березня були досягнуті.

Україна виконала два структурні маяки:

Подано до Парламенту законодавчі зміни для запровадження вимог податкової звітності для операторів цифрових платформ;

Опубліковано звіт щодо результатів зовнішнього аудиту НАБУ;

Черговий транш у розмірі близько півмільярда доларів зможемо отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів Фонду, яке очікується протягом місяця. Таким чином сума виплат за програмою складе понад 10 мільярдів доларів,

– повідомив Денис Шмигаль.

Скільки траншів від МВФ вже було

Станом на травень 2025 року Україна отримала приблизно 10,1 мільярда доларів США з передбачених 15,5 мільярда. Кошти надійшли у межах програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду.

Загалом за час дії програми МВФ EFF до держбюджету надійшло близько 10,1 мільярдів доларів із передбачених 15,5 мільярдів доларів. Міжнародний валютний фонд є третім найбільшим надавачем фінансової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення – близько 12,8 мільярдів доларів.