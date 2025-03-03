Не все так просто: коли Україна отримає новий транш від МВФ

Україна продовжить отримувати допомогу від МВФ. Йдеться про програму механізму розширеного фінансування (EFF).

Яку допомогу зможе отримати Україна

Україна та МВФ змогли досягнути домовленостей, відносно сьомого перегляду програми EFF, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Украі‌на та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Шмигаль нагадав, що загальна сума допомоги від МВФ за цією програмою складе – 15,5 мільярдів доларів. Поки що Україна не отримає новий транш.

Черговий транш зможемо отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів МВФ,

– зауважив прем'єр.

Окремо Шмигаль подякував МФВ, уряду та НБУ за плідну співпрацю.

Нагадаємо! Програма механізму розширеного фінансування (EFF) затверджена на 2023 – 2027 роки. Україна уже отримала 9,8 з очікуваних 15,5 мільярдів доларів.