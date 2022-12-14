Україна отримала останній транш макрофінансової допомоги від ЄС

Україна отримала останній транш в рамках макрофінансової допомоги від ЄС (МФД). Загальне фінансування за даною програмою становило 5 мільярдів євро.

Останній транш від ЄС в рамках МФД

Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала 500 мільйонів євро, що є останнім траншем макрофінансової допомоги від ЄС.

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На що підуть кошти

Перший транш у 2 мільярдів євро Україна отримала у жовтні 2022 року, другий транш обсягом 2,5 мільярда євро надійшов до бюджету у листопаді 2022 року.

У Мінфіні зазначили, що кредитні кошти МФД будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків Держбюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні.

Сергій Марченко Міністр фінансів України З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 7,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни і зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора.

На яку допомогу може розраховувати Україна у 2023 році

ЄС пообіцяв Україні у наступному році надати допомогу у розмірі 18 мільярдів євро. До слова, згідно з підрахунками Кільського інституту світової економіки, Європа вперше з початку війни обігнала США у зобов’язаннях щодо допомоги Україні. Все через вище згаданий транш у розмірі 18 мільярдів.

В оборонному бюджеті США на підтримку України наступного року закладено щонайменше додаткові 800 мільйонів доларів. Загальна військова та фінансова підтримка від США у 2023 році може скласти близько 37 мільярдів доларів. Саме таку суму Білий Дім запросив у Конгресі.