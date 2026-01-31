Від Bentley до Ferrari: Мінекономіки назвало авто, які підпадають під "податок на розкіш"

Власникам деяких легкових автомобілів в Україні доведеться заплати цьогоріч 25 тисяч гривень за своїх залізних коней. Міністерство економіки оприлюднило список машин, які потрапили під сплату транспортного податку.

Які автівки потрапили у список?

"Податок на розкіш" запровадили для понад 20 марок легкових автомобілів, передає 24 Канал з посиланням на "Укравтопром".

Дивіться також Податковий контроль в Україні: кого очікують перевірки у 2026 році

Зокрема, у списку вказані такі відомі бренди:

Ferrari;

Bentley;

Lexus;

Porsche;

BMW;

Land Rover;

Lamborghini;

Rolls-Royce;

Mercedes;

Maserati тощо.

У порівняні з 2025 роком, список розширився новими моделями:

Volvo XC90 – до року випуску;

Tesla Model S Plaid – до року;

Model X LR – до року;

Toyota Sequoia і Toyota Tundra – до 2 – 3 років;

Tesla Roadster – до 5 років випуску.

Кому доведеться платити податок?

Втім платити податок за елітну автівку мають не всі. Транспортний податок стягується з легковиків, які одночасно відповідають двом критеріям:

вони випущені менші ніж 5 років тому;

середня вартість такого автомобіля на ринку становить більш як 375 мінімальних зарплат, яка встановлена на 1 січня (у 2026 році ця сума складає 3 242 625 гривень).

Розмір "податку на розкіш" складає 25 тисяч гривень. Його необхідно сплатити як юридичним, так і фізичним особам:

юридичним – щокварталу авансовими внесками до 30 числа місяця, який йде за звітним кварталом, що відображається у податковій декларації за рік;

фізичним – впродовж 60 днів після того, як надійде повідомлення про сплату податку.

Важливо! Протягом 2026 року Мінекономіки може доповнити список автомобілів за поданням Податкової служби.

Як оподатковуються електрокари у 2026 році?