31 січня, 16:05
3

Від Bentley до Ferrari: Мінекономіки назвало авто, які підпадають під "податок на розкіш"

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Мінекономіки України оприлюднило список автомобілів, які підпадають під "податок на розкіш", включаючи бренди Ferrari, Bentley, Lexus, Porsche, BMW та інші.
  • Податок стягується з автомобілів, яким до 5 років, якщо їх середня вартість перевищує 375 мінімальних зарплат, а розмір податку складає 25 тисяч гривень.

Власникам деяких легкових автомобілів в Україні доведеться заплати цьогоріч 25 тисяч гривень за своїх залізних коней. Міністерство економіки оприлюднило список машин, які потрапили під сплату транспортного податку.

Які автівки потрапили у список?

"Податок на розкіш" запровадили для понад 20 марок легкових автомобілів, передає 24 Канал з посиланням на "Укравтопром"

Зокрема, у списку вказані такі відомі бренди

  • Ferrari;
  • Bentley;
  • Lexus;
  • Porsche;
  • BMW;
  • Land Rover;
  • Lamborghini;
  • Rolls-Royce;
  • Mercedes;
  • Maserati тощо. 

У порівняні з 2025 роком, список розширився новими моделями: 

  • Volvo XC90 – до року випуску;
  • Tesla Model S Plaid – до року;
  • Model X LR – до року;
  • Toyota Sequoia і Toyota Tundra – до 2 – 3 років;
  • Tesla Roadster – до 5 років випуску. 

Кому доведеться платити податок? 

Втім платити податок за елітну автівку мають не всі. Транспортний податок стягується з легковиків, які одночасно відповідають двом критеріям: 

  • вони випущені менші ніж 5 років тому;
  • середня вартість такого автомобіля на ринку становить більш як 375 мінімальних зарплат, яка встановлена на 1 січня (у 2026 році ця сума складає 3 242 625 гривень). 

Розмір "податку на розкіш" складає 25 тисяч гривень. Його необхідно сплатити як юридичним, так і фізичним особам: 

  • юридичним – щокварталу авансовими внесками до 30 числа місяця, який йде за звітним кварталом, що відображається у податковій декларації за рік;
  • фізичним – впродовж 60 днів після того, як надійде повідомлення про сплату податку. 

Важливо! Протягом 2026 року Мінекономіки може доповнити список автомобілів за поданням Податкової служби. 

Як оподатковуються електрокари у 2026 році? 

  • З 1 січня 2026 року в Україні змінилися правила оподаткування електромобілів. Відтепер ввезення електрокарів у країну та їх постачання на внутрішньому ринку здійснюється з нарахуванням ПДВ. Норма застосовується до всіх автомобілів незалежно від дати їх ввезення чи оформлення права власності.

  • Податок мають сплачувати усі імпортери без винятку – як офіційні дилери та компанії, так і приватні особи. Продаж електромобілів дилерами в Україні також підпадає під ПДВ, зокрема й у випадках, коли авто було завезене до 1 січня 2026 року за пільговими умовами.

  • Водночас для громадян, які продають власний електромобіль, правила залишаються незмінними. Оскільки фізичні особи не є платниками ПДВ, податок під час такого продажу не нараховується.