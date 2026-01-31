Які автівки потрапили у список?
"Податок на розкіш" запровадили для понад 20 марок легкових автомобілів, передає 24 Канал з посиланням на "Укравтопром".
Зокрема, у списку вказані такі відомі бренди:
- Ferrari;
- Bentley;
- Lexus;
- Porsche;
- BMW;
- Land Rover;
- Lamborghini;
- Rolls-Royce;
- Mercedes;
- Maserati тощо.
У порівняні з 2025 роком, список розширився новими моделями:
- Volvo XC90 – до року випуску;
- Tesla Model S Plaid – до року;
- Model X LR – до року;
- Toyota Sequoia і Toyota Tundra – до 2 – 3 років;
- Tesla Roadster – до 5 років випуску.
Кому доведеться платити податок?
Втім платити податок за елітну автівку мають не всі. Транспортний податок стягується з легковиків, які одночасно відповідають двом критеріям:
- вони випущені менші ніж 5 років тому;
- середня вартість такого автомобіля на ринку становить більш як 375 мінімальних зарплат, яка встановлена на 1 січня (у 2026 році ця сума складає 3 242 625 гривень).
Розмір "податку на розкіш" складає 25 тисяч гривень. Його необхідно сплатити як юридичним, так і фізичним особам:
- юридичним – щокварталу авансовими внесками до 30 числа місяця, який йде за звітним кварталом, що відображається у податковій декларації за рік;
- фізичним – впродовж 60 днів після того, як надійде повідомлення про сплату податку.
Важливо! Протягом 2026 року Мінекономіки може доповнити список автомобілів за поданням Податкової служби.
Як оподатковуються електрокари у 2026 році?
З 1 січня 2026 року в Україні змінилися правила оподаткування електромобілів. Відтепер ввезення електрокарів у країну та їх постачання на внутрішньому ринку здійснюється з нарахуванням ПДВ. Норма застосовується до всіх автомобілів незалежно від дати їх ввезення чи оформлення права власності.
Податок мають сплачувати усі імпортери без винятку – як офіційні дилери та компанії, так і приватні особи. Продаж електромобілів дилерами в Україні також підпадає під ПДВ, зокрема й у випадках, коли авто було завезене до 1 січня 2026 року за пільговими умовами.
Водночас для громадян, які продають власний електромобіль, правила залишаються незмінними. Оскільки фізичні особи не є платниками ПДВ, податок під час такого продажу не нараховується.