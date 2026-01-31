Які автівки потрапили у список?

"Податок на розкіш" запровадили для понад 20 марок легкових автомобілів, передає 24 Канал з посиланням на "Укравтопром".

Зокрема, у списку вказані такі відомі бренди:

  • Ferrari;
  • Bentley;
  • Lexus;
  • Porsche;
  • BMW;
  • Land Rover;
  • Lamborghini;
  • Rolls-Royce;
  • Mercedes;
  • Maserati тощо.

У порівняні з 2025 роком, список розширився новими моделями:

  • Volvo XC90 – до року випуску;
  • Tesla Model S Plaid – до року;
  • Model X LR – до року;
  • Toyota Sequoia і Toyota Tundra – до 2 – 3 років;
  • Tesla Roadster – до 5 років випуску.

Кому доведеться платити податок?

Втім платити податок за елітну автівку мають не всі. Транспортний податок стягується з легковиків, які одночасно відповідають двом критеріям:

  • вони випущені менші ніж 5 років тому;
  • середня вартість такого автомобіля на ринку становить більш як 375 мінімальних зарплат, яка встановлена на 1 січня (у 2026 році ця сума складає 3 242 625 гривень).

Розмір "податку на розкіш" складає 25 тисяч гривень. Його необхідно сплатити як юридичним, так і фізичним особам:

  • юридичним – щокварталу авансовими внесками до 30 числа місяця, який йде за звітним кварталом, що відображається у податковій декларації за рік;
  • фізичним – впродовж 60 днів після того, як надійде повідомлення про сплату податку.

Важливо! Протягом 2026 року Мінекономіки може доповнити список автомобілів за поданням Податкової служби.

Як оподатковуються електрокари у 2026 році?

  • З 1 січня 2026 року в Україні змінилися правила оподаткування електромобілів. Відтепер ввезення електрокарів у країну та їх постачання на внутрішньому ринку здійснюється з нарахуванням ПДВ. Норма застосовується до всіх автомобілів незалежно від дати їх ввезення чи оформлення права власності.

  • Податок мають сплачувати усі імпортери без винятку – як офіційні дилери та компанії, так і приватні особи. Продаж електромобілів дилерами в Україні також підпадає під ПДВ, зокрема й у випадках, коли авто було завезене до 1 січня 2026 року за пільговими умовами.

  • Водночас для громадян, які продають власний електромобіль, правила залишаються незмінними. Оскільки фізичні особи не є платниками ПДВ, податок під час такого продажу не нараховується.