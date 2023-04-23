Румунія вводить пломбування транзитних аграрних вантажів з України

Румунія розпочне пломбування транспортних засобів, які транзитом перевозять агропродукцію з України. Відповідне рішення почне діяти вже у понеділок, 24 квітня.

Про це стало відомо під час зустрічі міністра агрополітики України Миколи Сольського та його румунського колеги Петре Деа.

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Румунські митники пломбуватимуть транспорт з України

Встановлювати пломби на вантажний автотранспорт з українським аграрним транзитним товаром з 24 квітня будуть митні органи Румунії.

️Перевізникам, які прямують через Румунію транзитом важливо підготувати вантажівку до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання таких умов,

– наголосили в Укртрансбезпеці.

Що цьому передувало