Про це стало відомо під час зустрічі міністра агрополітики України Миколи Сольського та його румунського колеги Петре Деа.
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Румунські митники пломбуватимуть транспорт з України
Встановлювати пломби на вантажний автотранспорт з українським аграрним транзитним товаром з 24 квітня будуть митні органи Румунії.
️Перевізникам, які прямують через Румунію транзитом важливо підготувати вантажівку до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання таких умов,
– наголосили в Укртрансбезпеці.
Що цьому передувало
- Наприкінці березня стало відомо, що Румунія і Польща ведуть переговори з Європейською комісією щодо механізмів відстеження експорту зерна з України, аби гарантувати, що їхні фермери не постраждають від потоку імпорту.
- Пізніше, 15 квітня, уряд Польщі схвалив рішення про заборону ввезення зерна та іншого продовольства з України. Однак, вже через тиждень транзит розблокували.
- Натомість у Румунії заявили, що не заборонятимуть імпорт нашого зерна. Однак, хочуть контролювати транзит. Так, 19 квітня Петре Деа повідомив українського колегу, що його країна запровадить додаткові заходи безпеки (пломбування та моніторинг) для транспорту, що прямує через територію Румунії до третіх країн, аби захистити своїх фермерів, які стикаються з труднощами через потік українського зерна.