Об этом стало известно во время встречи министра агрополитики Украины Николая Сольского и его румынского коллеги Петра Деа.
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Румынские таможенники будут пломбировать транспорт из Украины
Устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром с 24 апреля будут таможенные органы Румынии.
Перевозчикам, следующим через Румынию транзитом, важно подготовить грузовик к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения таких условий,
– отметили в Укртрансбезопасности.
Что этому предшествовало
- В конце марта стало известно, что Румыния и Польша ведут переговоры с Европейской комиссией по механизмам отслеживания экспорта зерна из Украины, чтобы гарантировать, что фермеры не пострадают от потока импорта.
- Позже, 15 апреля, правительство Польши одобрило решение о запрете ввоза зерна и другого продовольствия из Украины. Однако уже через неделю транзит разблокировали.
- В Румынии заявили, что не будет запрещать импорт нашего зерна. Однако хотят контролировать транзит. Так, 19 апреля Петр Деа сообщил украинскому коллеге, что его страна примет дополнительные меры безопасности (пломбирование и мониторинг) для транспорта, следующего через территорию Румынии в третьи страны, чтобы защитить своих фермеров, которые сталкиваются с трудностями из-за потока украинского зерна.