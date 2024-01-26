Артерія, яка постачає російський газ у Європу: чи продовжиться транзин через Україну

Наприкінці 2024 року закінчується термін дії контракту на транзит російського газу до Європи. Українській уряд заявив, що не буде продовжувати контракт.

Водночас нині українська газотранспортна система залишається артерією, яка постачає газ у центральну Європу. Про це 24 Каналу сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, припустивши, що далі буде з прокачуванням газу.

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Створення європейського хабу

Була пропозиція, що для того, аби продовжувати качати газ після 2024 року, контракт з російським "Газпромом" мав би підписувати консорціум, який експлуатуватиме європейський газовий хаб на території України.

Консорціум – тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проєктів тощо).

Тобто, не "Нафтогаз" підписуватиме продовження газотранспортної роботи, а європейський хаб, який розраховуватиметься з Україною за газотранспортну роботу по її території.

У такий спосіб вдасться уникнути прямого контакту "Росгазпрому" з НАК "Нафтогазом", який є навіть в принципі неможливим. Є от такі ідеї,

– мовив Пендзин.

Зараз російський газ приймається на кордоні Євросоюз – Україна. За словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу, якщо буде ідея створенням консорціуму щодо експлуатації хабу й підписанням з Росією контрактів щодо постачання газу, щоби газопровід Уренгой – Помари – Ужгород продовжував працювати, то передача газу здійснюватиметься на українсько-російському кордоні.

За майже два роки повномасштабного вторгнення жодного снаряда або ракети в зону газогону не потрапляло, попри те, що він проходить через зону бойових дій. Росіяни моніторять це питання, їм вигідно продовжувати продавати газ через газопровід,

– зауважив Пендзин.

Наразі "Північний потік" не працює, його знищено. Газогін, який йшов через Білорусь на Польщу, повністю перекритий, бо полякам він непотрібний.

Залишилася лише газотранспортна система Україну та "Південний потік" через Туреччину, але там також є великі проблеми. Адже газопровід проходить по дну Чорного моря і зараз продовжений тільки до Балканських країн. Турецький потік немає виходу на центральну Європу. Варто зазначити, що Європа отримує російський газ не тільки через Україну, а і з Туреччини.

"З погляду європейців, постачання газу – це важливе питання. Хоча іде війна й ця ситуація вкрай чутлива для українців", – додав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

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