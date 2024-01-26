ЄС готується до припинення транзиту російського газу через Україну, – Bloomberg

Наразі в Євросоюзі готуються до важливого рішення. Мовиться про те, що угоду про транзит російського газу через Україну, термін дії якої закінчується наприкінці року, не продовжуватимуть.

Як зазначає Bloomberg, Європейська комісія аргументує таке рішення тим, що навіть країни, які найбільше залежать від російських поставок, зможуть знайти альтернативні джерела постачання у разі припинення поставок. Зокрема, мовиться про Австрію та Словаччину.

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Транзит російського газу через Україну не продовжуватимуть

В американському інформагенстві повідомили, що Єврокомісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв, які можуть виникнути в результаті розірвання транзитної угоди. Серед них – моделювання потужностей інших трубопроводів, таких як "Турецький потік", щоб допомогти компенсувати будь-який дефіцит.

За даними джерел Bloomberg, Єврокомісія обговорить це питання з країнами-членами в лютому, перш ніж офіційно представити план міністрам енергетики на зустрічі в Брюсселі 4 березня.

Один зі співрозмовників визнав, що для країн і компаній, які мають контракти на період після 2024 року, все ще можуть існувати способи забезпечити постачання газу через Україну.

Одним із варіантів полягає у тому, щоб Росія постачала газ до українського кордону, а потім суб’єкт ЄС укладав угоду з оператором газотранспортної системи Києва про транспортування сировини до Австрії, Словаччини чи Чехії,

– йдеться в матеріалі видання.

Зазначається, що саме три вищезгаданих держави є найбільш залежними від поставок з Москви.

"Газпром" може обійти заборону

Днями Україна заперечила ймовірність перегляду транзитної угоди з Росією після заяви скандального прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про таку можливість.

Втім, навіть попри відсутність ухвалення нової угоди існує ризик того, що "Газпром" збереже постачання для бажаючих покупців з ЄС, забронювавши короткострокові потужності в Україні. Це опція, якою російська компанія може скористатися через відповідні аукціони.

Після початку повномасштабної війни ЄС дав чітко зрозуміти, що держави-члени повинні прагнути зменшити свою газову залежність від Москви. Водночас здійснювати це не вдаючись до санкцій проти країни-агресорки, яка є другим найбільшим постачальником скрапленого природного газу після США.

Все ж Україна досі залишається ключовим маршрутом транспортування газу, навіть попри те, що з травня 2022 року фактичні потоки транзитного трубопроводу становлять менше ніж 40% від законтрактованих обсягів.

Зазначимо, що раніше видання Bloomberg повідомляло, що зараз країни Європи шукають альтернативні енергоджерела. Зокрема, збільшується кількість сонячних батарей та вітряних труб.