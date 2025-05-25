Неприємний сюрприз у платіжці: за що українці платитимуть більше

Українським споживачам газу повідомили про нову послугу, яку потрібно буде оплачувати окремо. У середньому сума в платіжках становитиме від 100 до 1000 гривень.

Кому доведеться витрачати додаткові гроші за газ

В Україні з’явилася нова послуга для споживачів газу – це так звана третя платіжка, яку доведеться оплачувати окремо. Йдеться про технічне обслуговування газмереж, передає 24 Канал з посиланням на "Газмережі".

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Споживачам нагадують, що регулярне обслуговування обладнання запобігає аваріям і гарантує безперебійне постачання газу.

Без професійного нагляду ризик виникнення небезпечних ситуацій значно зростає. За статистикою, в одному будинку фахівці "Газмережі" виявляють 10 – 15 витоків газу. Це серйозна загроза для життя та здоров’я мешканців,

– йдеться у повідомленні.

Таким чином, фахівці "Газмереж" здійснюють повну перевірку мереж: оглядають їх, перевіряють герметичність, тестують на щільність і виявляють можливі витоки газу. Частота таких робіт залежить від віку будинку:

якщо мережам менше ніж 25 років – техобслуговування проводять раз на 5 років;

якщо понад 25 років – раз на 3 роки.