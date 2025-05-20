Як отримати третю пенсію після смерті пенсіонера

Після смерті пенсіонера його родичі можуть отримати недоотриману пенсію за останній місяць життя. Це можливо за умови дотримання певних процедур і строків, визначених законодавством України.

Кому виплачують три пенсії

У більшості випадків рідні померлого пенсіонера можуть отримати виплату в розмірі двомісячної пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Читайте також Кабмін змінив правила нарахування стажу, якщо людина працювала за кордоном

Якщо померлий отримував пенсію як військовий, родина може розраховувати на підвищену допомогу на поховання.

Виплата становитиме суму, еквівалентну трьом місячним пенсіям, але не менше п’ятикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб – у 2025 році це 3 028 гривень.

Важливо! Якщо поховання здійснено коштом держави, допомога не надається.

Хто має право на виплату

Право на отримання недоотриманої пенсії мають:

Члени сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті.

Непрацездатні члени сім’ї, які перебували на утриманні померлого, незалежно від спільного проживання.

Важливо! Якщо такі особи не звернулися за виплатою протягом шести місяців з дня смерті пенсіонера, сума недоотриманої пенсії входить до складу спадщини та може бути отримана спадкоємцями за законом або заповітом.