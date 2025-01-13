Нові санкції в дії: російські танкери з нафтою опинилися у глухому куті

Нові санкції, запроваджені США 10 січня, вже завдали удару по російському нафтовому сектору. Це спричинило зупинку маршрутів постачання російської нафти.

Де "застрягли" танкери із російською нафтою

Три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти дрейфують у водах біля східного узбережжя Китаю після запровадження санкцій США, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає 24 Канал.

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Андрій Єрмак Керівник офісу президента Три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю після того, як США ввели санкції. Такий от простій вийшов. Всі танкери, що допомагали обходити санкції, мають бути помножені на 0.

Нагадаємо, що 10 січня Сполучені Штати запровадили санкції проти провідних російських нафтових компаній. До списку обмежень увійшли понад 30 російських нафтосервісних підприємств, 184 танкери тіньового флоту, а також логістичні об’єкти та компанії з третіх країн.