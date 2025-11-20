Виробництва електроенергії стане менше: три українські АЕС зменшили потужність на тлі атак Росії

Три атомні електростанції України зменшили потужність. Це відбулося внаслідок останніх російських атак.

Що відбувається з українськими АЕС?

Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС, пише 24 Канал з посиланням на МАГАТЕ.

Дві станції – Хмельницька та Рівненська – 19 листопада зменшили виробництво електроенергії ще більше після втрати підключення до однієї зі своїх високовольтних ліній електропередач. Річ у тім, що чотири з дев'яти реакторів зменшили потужність після атак, які ще більше дестабілізували електромережу.

Зокрема Хмельницька та Рівненська зменшили виробництво електроенергії в результаті обстрілів на початку цього місяця. При цьому Південноукраїнська АЕС втратила зв'язок з високовольтною лінією електропередачі. АЕС повідомила про виявлення 11 дронів протягом ночі за кілометр від об'єкта.

Запорізька атомна електростанція – не єдина станція, яка постраждала від нестабільності електромережі. Військова активність і далі впливає на енергосистему по всій Україні,

– заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Водночас 17 листопада стало відомо, що після останньої військової атаки на підстанцію у ніч на 7 листопада Хмельницька та Рівненська АЕС були від’єднані від однієї з двох своїх ліній електропередач напругою 750 кіловольтів. Про це теж йдеться на сайті МАГАТЕ. Крім того, оператор електромережі наказав знизити потужність роботи деяких їхніх реакторів.

Також того дня Рафаель Ґроссі повідомив, що дві українські атомні електростанції уже десять днів працюють на зниженій потужності після військової атаки, яка пошкодила електричну підстанцію, критично важливу для ядерної безпеки та захищеності.

Важливо! Підстанції є ключовими вузлами електричної мережі країни – саме там здійснюється трансформація й контроль напруги для забезпечення надійної передачі електроенергії. Для атомних електростанцій вони мають життєво важливе значення, оскільки забезпечують зовнішнє електроживлення систем безпеки та охолодження реакторів.

Що ще відомо про ситуацію щодо АЕС?