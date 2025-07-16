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Економіка Соцвиплати Тринадцята пенсія: хто зможе отримати виплату у серпні
16 липня, 12:09
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Тринадцята пенсія: хто зможе отримати виплату у серпні

Валерія Моргун
Основні тези
  • Тринадцята пенсія виплачується членам сім’ї померлого пенсіонера, які проживали з ним на день смерті.
  • Заяву на отримання недоотриманої пенсії можна подати через сервісні центри Пенсійного фонду або вебпортал.
  • Виплата здійснюється на банківський рахунок заявника або через систему "Швидка копійка" в Ощадбанку з паспортом і кодом.
  • Якщо пенсія входить до спадщини, додається свідоцтво про право на спадщину, окрім пенсій, призначених за ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб".

Термін тринадцята пенсія в Україні офіційним не вважається. Так зазвичай називають недоотриману пенсію у зв’язку зі смертю пенсіонера.

Хто може отримати тринадцяту пенсію?

Вона виплачується по місяць смерті включно, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Сума пенсії надається членам сім’ї пенсіонера, які проживали разом з ним на день його смерті. Зокрема й непрацездатним членам сім’ї, які знаходилися на його утриманні.

Подати заяву на недоотриману пенсію можна у сервісних центрах органів Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Перелік документів, які особа має надати, є таким:

  • заява;
  • свідоцтво про смерть;
  • документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером;
  • документ, що посвідчує особу заявника;
  • реквізити банківського рахунку;
  • паспорт;
  • інші документи, які засвідчують проживання заявника з пенсіонером на день його смерті.

Непрацездатні члени сім’ї померлого пенсіонера подають документи, що засвідчують перебування на його утриманні,
– зазначили у ПФУ.

Як виплачується тринадцята пенсія?

Недоотримана пенсія виплачується ПФУ зарахуванням коштів на поточний банківський рахунок заявника. Якщо в одержувача такий відсутній, то гроші можна одержати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка". Для цього у будь-якому відділенні Ощадбанку слід надати паспорт та ідентифікаційний код.

Слід також підкреслити: якщо тринадцята пенсія увійшла до складу спадщини (крім пенсій, призначених відповідно до ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", які не входять до складу спадщини й виплачуються за зверненням, що надійшли не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера), то для її одержання також додається свідоцтво про право на спадщину.

Зауважте! Днем звернення за виплатою вважається день прийняття ПФУ заяви з усіма необхідними документами або дата реєстрації заяви зі сканованими копіями документів.