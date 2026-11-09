Серйозні наслідки: Росія атакувала важливу українську ТЕС

Російські війська знову завдали удару по Трипільській тепловій електростанції. Наразі наслідки ворожих обстрілів надзвичайно серйозні.

Що сталося з ключовим енергооб'єктом України

Ще з кінця вересня російські війська суттєво збільшили інтенсивність ударів по Трипільській ТЕС, кардинально змінивши тактику нападів, про що повідомили в ПАТ "Центренерго".

Тепер під час російських атак одночасно застосовують балістичні ракети та реактивні ударні дрони, намагаючись пробити захисні споруди.

Сергій Ісаченко Генеральний директор ПАТ "Центренерго" На Трипільській ТЕС облаштовано захисні споруди. Водночас характер російських атак суттєво змінився. Протягом короткого часу ворог може застосовувати проти одного об’єкта різні види озброєння, зокрема балістичні ракети та реактивні дрони. Це створює нові виклики для захисту енергетичної інфраструктури.

Наслідки цих комбінованих обстрілів є надзвичайно серйозними для генерації.

Зверніть увагу! Точні масштаби руйнувань та суми збитків фахівці зможуть назвати лише після детального обстеження пошкодженого обладнання, за результатами якого розпочнуться відновлювальні роботи.

Нагадаємо, що 30 вересня стало відомо про удар по Трипільській ТЕС. Але з міркувань безпеки компанія не повідомила багато деталей щодо ситуації.

А 3 листопада ворог атакував цілих три ТЕС ДТЕК. Зокрема, вони припинили генерацію електроенергії.