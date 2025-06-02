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Економіка Соцвиплати Трудовий стаж в Україні: як рахують та що до нього входить
2 червня, 15:43
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Трудовий стаж в Україні: як рахують та що до нього входить

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Трудовий стаж до 2004 року прирівнюється до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію.
  • До трудового стажу входять періоди військової служби, навчання на денній формі, отримання допомоги по безробіттю, робота ув’язнених, робота за договором ЦПХ та підприємництво за умови сплати внесків.

До 2004 року в Україні нараховували трудовий стаж, а після цього – страховий. До трудового стажу нараховували не лише офіційне працевлаштування.

Що таке трудовий стаж

Трудовий стаж ‒ це період роботи, підтверджений записами у трудовій книжці або іншими документами, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Трудовий стаж, отриманий до 1 січня 2004 року автоматично прирівнюється до страхового стажу. Страховий стаж ‒ це період, протягом якого людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески. 

Для тих, хто працював офіційно до 2004 року і після, для виходу на пенсію підсумовуються фактичний трудовий і страховий стаж.

Що входить до трудового стажу

  • Військова служба

Період проходження військової служби до 01.01.2004 зараховується на підставі військових квитків, довідок військових комісаріатів, військових частин та установ Міноборони, довідок архівних та військово-лікувальних установ. Після 01.01.2004 зараховується за даними персоніфікованого обліку. 

  • Навчання у вишах

До 01.01.2004 зараховується лише період на денній формі навчання і підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, які видані на підставі архівних даних і містять відомості про період навчання. Після 01.01.2004 зараховуються лише за умови добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

  • Період отримання допомоги по безробіттю

До 01.01.2004 зараховується за записами в трудовій книжці, внесеними органом державної служби зайнятості, або на підставі довідки служби зайнятості про період отримання допомоги по безробіттю. 

  • Робота ув’язнених

До 01.01.2004 зараховується за умови виплати страхових внесків. Після 01.01.2004 зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків.

  • Робота за договором ЦПХ

До 01.01.2004 зараховується на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки щодо сплати страхових внесків до Пенсійного фонду. Після 01.01.2004 зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи з суми сплачених внесків

  • Підприємництво

До 01.01.2004 зараховується на підставі довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків. 

Що не входить до трудового стажу

До трудового стажу не входять:

  • стаж до 2004 року, відомості про який не внесені до трудової книжки - зарахувати такий стаж можна на підставі уточнюючих довідок, актів-звірок або через комісію;
  • час, який людина пропрацювала без офіційного оформлення - тобто, не сплачувала внески до ПФУ;
  • час навчання в коледжах, технікумах і вищих навчальних закладах після 2004 року.

Також до 2016 року не зараховують періоди, коли людина працювала за цивільно-правовим договором, оскільки за співробітників на той час не сплачували внески.