Трудовий стаж в Україні: як рахують та що до нього входить
- Трудовий стаж до 2004 року прирівнюється до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію.
- До трудового стажу входять періоди військової служби, навчання на денній формі, отримання допомоги по безробіттю, робота ув’язнених, робота за договором ЦПХ та підприємництво за умови сплати внесків.
До 2004 року в Україні нараховували трудовий стаж, а після цього – страховий. До трудового стажу нараховували не лише офіційне працевлаштування.
Що таке трудовий стаж
Трудовий стаж ‒ це період роботи, підтверджений записами у трудовій книжці або іншими документами, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Трудовий стаж, отриманий до 1 січня 2004 року автоматично прирівнюється до страхового стажу. Страховий стаж ‒ це період, протягом якого людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески.
Для тих, хто працював офіційно до 2004 року і після, для виходу на пенсію підсумовуються фактичний трудовий і страховий стаж.
Що входить до трудового стажу
- Військова служба
Період проходження військової служби до 01.01.2004 зараховується на підставі військових квитків, довідок військових комісаріатів, військових частин та установ Міноборони, довідок архівних та військово-лікувальних установ. Після 01.01.2004 зараховується за даними персоніфікованого обліку.
- Навчання у вишах
До 01.01.2004 зараховується лише період на денній формі навчання і підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, які видані на підставі архівних даних і містять відомості про період навчання. Після 01.01.2004 зараховуються лише за умови добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
- Період отримання допомоги по безробіттю
До 01.01.2004 зараховується за записами в трудовій книжці, внесеними органом державної служби зайнятості, або на підставі довідки служби зайнятості про період отримання допомоги по безробіттю.
- Робота ув’язнених
До 01.01.2004 зараховується за умови виплати страхових внесків. Після 01.01.2004 зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків.
- Робота за договором ЦПХ
До 01.01.2004 зараховується на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки щодо сплати страхових внесків до Пенсійного фонду. Після 01.01.2004 зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи з суми сплачених внесків
- Підприємництво
До 01.01.2004 зараховується на підставі довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.
Що не входить до трудового стажу
До трудового стажу не входять:
- стаж до 2004 року, відомості про який не внесені до трудової книжки - зарахувати такий стаж можна на підставі уточнюючих довідок, актів-звірок або через комісію;
- час, який людина пропрацювала без офіційного оформлення - тобто, не сплачувала внески до ПФУ;
- час навчання в коледжах, технікумах і вищих навчальних закладах після 2004 року.
Також до 2016 року не зараховують періоди, коли людина працювала за цивільно-правовим договором, оскільки за співробітників на той час не сплачували внески.