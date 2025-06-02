Трудовий стаж в Україні: як рахують та що до нього входить

До 2004 року в Україні нараховували трудовий стаж, а після цього – страховий. До трудового стажу нараховували не лише офіційне працевлаштування.

Що таке трудовий стаж

Трудовий стаж ‒ це період роботи, підтверджений записами у трудовій книжці або іншими документами, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Трудовий стаж, отриманий до 1 січня 2004 року автоматично прирівнюється до страхового стажу. Страховий стаж ‒ це період, протягом якого людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески.

Для тих, хто працював офіційно до 2004 року і після, для виходу на пенсію підсумовуються фактичний трудовий і страховий стаж.

Що входить до трудового стажу

Військова служба

Період проходження військової служби до 01.01.2004 зараховується на підставі військових квитків, довідок військових комісаріатів, військових частин та установ Міноборони, довідок архівних та військово-лікувальних установ. Після 01.01.2004 зараховується за даними персоніфікованого обліку.

Навчання у вишах

До 01.01.2004 зараховується лише період на денній формі навчання і підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, які видані на підставі архівних даних і містять відомості про період навчання. Після 01.01.2004 зараховуються лише за умови добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Період отримання допомоги по безробіттю

До 01.01.2004 зараховується за записами в трудовій книжці, внесеними органом державної служби зайнятості, або на підставі довідки служби зайнятості про період отримання допомоги по безробіттю.

Робота ув’язнених

До 01.01.2004 зараховується за умови виплати страхових внесків. Після 01.01.2004 зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків.

Робота за договором ЦПХ

До 01.01.2004 зараховується на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки щодо сплати страхових внесків до Пенсійного фонду. Після 01.01.2004 зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи з суми сплачених внесків

Підприємництво

До 01.01.2004 зараховується на підставі довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.

Що не входить до трудового стажу

До трудового стажу не входять:

стаж до 2004 року, відомості про який не внесені до трудової книжки - зарахувати такий стаж можна на підставі уточнюючих довідок, актів-звірок або через комісію;

час, який людина пропрацювала без офіційного оформлення - тобто, не сплачувала внески до ПФУ;

час навчання в коледжах, технікумах і вищих навчальних закладах після 2004 року.

Також до 2016 року не зараховують періоди, коли людина працювала за цивільно-правовим договором, оскільки за співробітників на той час не сплачували внески.