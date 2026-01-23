Лише централізоване опалення: чи правда для Києва немає альтернатив

Надати опалення будинкам у Києві здатні тільки теплові електростанції. А когенераційні установки мають лише допоміжну роль.

Що відомо про опалення у Києві?

Тому пошкодження ТЕЦ напряму впливає на відсутність тепла у багатоповерхівках після масштабних російських ударів, про що розповів мер міста Віталій Кличко в ефірі радіо КиївФМ.

Читайте також До Києва йде потепління: чи змінить це ситуацію з відключеннями світла

Чимало хто вважає, що столиця могла себе забезпечити когенераційними установками та запобігти чинному сценарію, але ці установки не здатні повністю забезпечити Київ теплом.

Віталій Кличко пояснив, що лише великі ТЕЦ можуть покрити потреби великого міста. Київ має найбільшу в Європі систему централізованого теплопостачання. Це 2 700 кілометрів тепломереж, які обслуговують понад 3,5 мільйона мешканців.

Побудувати альтернативну систему генерації для такого міста – це десятки років і десятки мільярдів доларів. У воєнний час це фантастика,

– заявив мер міста.

Зауважте! У столиці зараз працюють дві когенераційні установки з семи обіцяних – три готують до запуску, дві надійдуть наступного тижня. Їхня загальна потужність становитиме 66 мегаватів.

Видання "Хмарочос" пише, що системи централізованого теплопостачання вважаються потенційно найбільш екологічними та економічно ефективними. Причина – використанню місцевих або альтернативних видів палива, а ще можливості спільного виробництва теплової та електричної енергії.

Але централізована система почала поступатися автономному та індивідуальному теплопостачанню через:

нестачу довготривалих стратегій розвитку;

неринкове ціноутворення на енергоресурси;

низьку енергоефективність та ненадійність мереж;

недостатню якість та високу вартість теплової енергії;

недоліки інвестиційної та тарифної політики тощо.

А в умовах атак на об’єкти генерації централізована система опалення стає вразливою. Те, що раніше було перевагою системою опалення Києва – ефективність та низька собівартість тепла – у 2026 році стало проблемою.

Цікаво! Замість десятків котелень (як в інших обласних центрах, зокрема у Харкові) Київ покладається на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Але обидві потрапили під атаки Росії. І влучання в одну машинну залу ТЕЦ-6 може "вимкнути" тепло для багатьох районів міста.

Чи дійсно Київ недостатньо підготувався до проходження зими?