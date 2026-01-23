Что известно об отоплении в Киеве?

Поэтому повреждение ТЭЦ напрямую влияет на отсутствие тепла в многоэтажках после масштабных российских ударов, о чем рассказал мэр города Виталий Кличко в эфире радио КиевФМ.

Читайте также В Киев идет потепление: изменит ли это ситуацию с отключениями света

Многие считают, что столица могла себя обеспечить когенерационными установками и предотвратить действующий сценарий, но эти установки не способны полностью обеспечить Киев теплом.

Виталий Кличко объяснил, что только большие ТЭЦ могут покрыть потребности большого города. Киев имеет крупнейшую в Европе систему централизованного теплоснабжения. Это 2 700 километров теплосетей, которые обслуживают более 3,5 миллиона жителей.

Построить альтернативную систему генерации для такого города – это десятки лет и десятки миллиардов долларов. В военное время это фантастика,

– заявил мэр города.

Заметьте! В столице сейчас работают две когенерационные установки из семи обещанных – три готовят к запуску, две поступят на следующей неделе. Их общая мощность составит 66 мегаватт.

Издание "Небоскреб" пишет, что системы централизованного теплоснабжения считаются потенциально наиболее экологичными и экономически эффективными. Причина – использованию местных или альтернативных видов топлива, а еще возможности совместного производства тепловой и электрической энергии.

Но централизованная система начала уступать автономному и индивидуальному теплоснабжению из-за:

недостатка долговременных стратегий развития;

нерыночного ценообразования на энергоресурсы;

низкой энергоэффективности и ненадежности сетей;

недостаточного качества и высокой стоимости тепловой энергии;

недостатки инвестиционной и тарифной политики и тому подобное.

А в условиях атак на объекты генерации централизованная система отопления становится уязвимой. То, что раньше было преимуществом системы отопления Киева – эффективность и низкая себестоимость тепла – в 2026 году стало проблемой.

Интересно! Вместо десятков котельных (как в других областных центрах, в частности в Харькове) Киев полагается на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Но обе попали под атаки России. И попадание в один машинный зал ТЭЦ-6 может "выключить" тепло для многих районов города.

Действительно ли Киев недостаточно подготовился к прохождению зимы?