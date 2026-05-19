Чи можна відмовитися від централізованого опалення і не платити

Споживач може відмовитися від централізованого опалення. І, відповідно, завдяки цьому – не платити за послугу. Як правильно це зробити, розповідаємо далі.

Що потрібно зробити аби відключитись від централізованого опалення?

Щоб відмовитись від централізованого опалення, потрібно вернутись до органу місцевого самоврядування, йдеться на порталі "Дія".

Окрім заяви, потрібно подати пакет документів:

Підтвердження про намір влаштування в будівлі систем індивідуального чи автономного теплопостачання.

Протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку чи витяг із протоколу, де йдеться про ухвалене співвласниками рішення про відключення будинку від центрального опалення.

Після подачі, відбувається розгляд документів. А уже згодом ухвалюється рішення про відключення такого будинку від централізованого опалення.

Відключення будівлі від ЦО та/або ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 1 вересня. Витрати, пов'язані з відключенням від ЦО та/або ГВП, здійснюються за рахунок власника (співвласників) та інших коштів, не заборонених Законом,

– йдеться у повідомленні порталу.

Що відомо про наступний опалювальний сезон в Україні?

Україна почала підготовку до нового опалювального сезону одразу, після закінчення минулого. Зокрема, йдеться про відбудову та захист підстанцій у прифронтовій зоні, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль на Міжнародному форумі згуртованості.

Денис Шмигаль Міністр енергетики України Сьогодні нас цікавить другий рівень. Ми говоримо про захист підстанцій, які ворог почав активно вибивати, особливо в прифронтових регіонах.

Шмигаль наголошує, що ризики залишаються високими не тільки у прифронтових регіонах. У небезпеці енергетична інфраструктура по всій Україні.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що план стійкості продовжують реалізовувати. Це має допомогти легше пройти наступну зиму.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Системна підготовка до наступного опалювального сезону залишається одним із ключових пріоритетів Уряду. Наше завдання – забезпечити стабільне світло, тепло, водопостачання та безперебійну роботу критичної інфраструктури в усіх регіонах країни.

У які саме органи можна звернутись для подання документів на виконання процедури відключення від ЦО?