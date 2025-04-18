Причина знервованості Набіулліної: бомба для російської економіки вже закладена в банках

В Росії інфляційні очікування населення на рік вперед у квітні 2025 року зросли до 13,1% з 12,9%. Також Центробанк 25 квітня має переглянути ключову ставку, однак, імовірно, збереже її на рівні 21%.

На думку економічного оглядача В'ячеслава Ширяєва, яку він висловив 24 Каналу, на главу російського Центробанку, Ельвіру Набіулліну здійснюється потужний тиск з метою, щоб вона знизила ключову ставку. Проте вона демонструє, що ставка підвищиться, а інфляційні очікування населення зростають, а не знижуються.

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Самопочуття банків набагато важливіше

Ширяєв наголосив, що Набіулліна не піддається на тиск знизити ключову ставку, тому подає відповідні сигнали, що цей показник необхідно підвищувати. Тому коли вона залишить ключову ставку не змінною, ринки відреагують позитивно.

Набіулліній наразі вдається зберігати на одному рівні ключову ставку, проте їй не просто відстоювати власну позицію. Водночас є фактом те, що їй вже не вдається утримувати систему,

– зазначив він.

Глава російського Центробанку бачить бюджетний дисбаланс, розуміє, що неконтрольоване зростання витрат за відсутністю відповідного реального росту прибутків бюджету до того плану, що закладений мінфіном, збільшує дірку. І ця тенденція, за словами економічного оглядача, буде продовжуватись.

Також Набіулліна усвідомлює, що ситуація зі всіма гравцями ринку, які не можуть вже витримувати цей рівень ключової ставки та ефективно працювати, впливає на російські банки.

Для глави Центробанку самопочуття банків набагато важливіше, ніж самопочуття економіки чи питання інфляції. Вона насамперед дивиться на банки,

– пояснив він.

Зараз у банків тривожна ситуація, тому що Центробанк відклав на пів року посилення нормативів короткострокової ліквідності.

Керівництво Центробанку, за його словами, має стежити за наявністю у банків активів, які вони можуть дуже швидко продати, щоб відреагувати на "набіг" вкладників, якщо ті почнуть знімати депозити.

Центробанк контролює, скільки у банку ліквідних активів, які можна миттєво продати, і хоча б 10% вкладників, що першими прийдуть за депозитами, віддати їх.

Центробанк розуміє, що ліквідних активів у банків дуже мало. Вони ще у 2024 році запланували підвищення нормативів короткострокової ліквідності на початок 2025-го, а тепер переносять. Тому що найбільші банки його не виконають і не відповідають цьому нормативу,

– підкреслив В'ячеслав Ширяєв.

З цього, на його думку, можна зробити висновок, якщо раптом вкладники прийдуть за своїми грошима, то банки поваляться, тому що у них недостатня кількість ліквідних активів.

Зокрема ці явища, як зауважив економічний оглядач, є причиною знервованості Набіулліної, тому що найнебезпечніший елемент нестійкості системи саме в російській банківській сфері.

Нагадаємо, що доктор економічних наук Ігор Ліпсіц припустив, що 2025 рік буде переломним для російської економіки. Російська влада або сильно скоротить військові видатки та нормалізує бюджет, або можливий обвал економіки. За його словами, імовірно, Росія піде в бік гіперінфляції.