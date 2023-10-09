Відключення світла можуть бути знову: чи подорожчає пальне на фоні цього

Більшість підприємств у період відключень світла забезпечували себе електрикою за допомогою генераторів. Є ймовірність, що цьогоріч росіяни знову завдаватимуть шкоди українській енергосистемі. Цікаво, що буде з цінами на пальне у такий період.

Чи подорожчає бензин на фоні блекаутів

На думку Геннадія Рябцева, експерта ринку пального, якою він поділився з 24 Каналом, торік попит на пальне попри відключення світла не був суттєвим. Навпаки, якщо казати про загальний рівень попиту, то він після початку повномасштабного вторгнення скоротився.

Читайте також Якщо зросте безготівка, зросте й готівковий: як може змінитися курс після рішень НБУ

що з 1 липня в Україні повернули ПДВ 20% та довоєнні акцизи на пальне. Це спровокувало ріст вартості як на бензин, так і дизпальне.

Експерт це пояснює тим, що стало менше споживачів, адже чимало автомобілістів виїхало за кордон, а кількість пасажирських перевезень скоротилася. Крім того, зменшилося промислове використання пального.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Але от зростання в ціні було невелике, яке відбулося через використання дизельних та бензинових генераторів.

Відтак можна зробити висновок, що можливі відключення чи блекаути несуттєво впливатимуть на загальну вартість на сьогодні.

Які чинники впливають на вартість українського пального

Втім є певні чинники через які ціна таки може зрости. Серед них є:

Основний чинник – 90% пального, що споживається, виробляється поза межами України. Тобто закуповується за кордоном та завозиться через західну митницю автомобільним транспортом.

Тому ціна залежить переважно від зовнішніх котирувань, які формуються на європейських ринках. І якщо там зростають ціни, то у нас теж,

– пояснює Геннадій Рябцев.

Впливає на пальне й курс нацвалюти. Закупівля пального на європейському ринку за валюту (долари або євро). Зараз Нацбанк скасував фіксований курс долар й "відпустив" у кероване плавання.

Останній – повернення оподаткування у повному обсязі й частково підакцизних товарів, до яких належать й нафтопродукти. Зараз трейдерам потрібно зважати на повернення цього чинника.

Якщо гривня буде дешевшати, то дорожчатиме пальне, адже трейдерам потрібно буде платити більше гривень, які потім конвертуватимуть у валюту.

Ціни на пальне на АЗС будуть повільно, але зростати. І цьому, у першу чергу, сприятиме подорожчання нафтопродуктів на європейських ринках, політика Нацбанку та повернення податків,

– підсумовує Рябцев.

Скільки може коштувати бензин та дизпальне

Ще раніше у коментарі 24 Каналу експерт Сергій Куюн розповів, що ціни на світовому ринку спровокували здорожчання пального в Україні. За останні місяці воно зросло в середньому на 13 – 14 гривень, хоч після повернення податків прогнозувалося, що ціна мала підвищитися орієнтовно лише на 8 – 10 гривень.

Куюн додає, що якщо ціна за барель й надалі ростиме, то зростання цін на українських заправках не уникнути.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Якщо ціна у жовтні становитиме 100 доларів за барель, то ціна в Україні на пальне становитиме понад 60 гривень за літр.

Тобто в Україні буде важко втримати ціну й не підвищувати її, якщо на світовому ринку вартість знову ростиме.