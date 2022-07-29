Ціна бензину, ДТ та автогазу 29 липня: чи буде знову дефіцит палива в Україні

Бензин марки "А-95" дещо подешевшав 29 липня, а от "А-92" навпаки – подорожчав. Експерт прогнозує, що автогаз дешевшатиме й надалі, через надлишок пропозиції. Чи очікувати українцям знову на дефіцит пального та, яка вартість бензину, автогазу та ДТ на АЗС, читайте далі.

Ціна пального на АЗС 29 липня

Бензин А-95 – 50,51 гривні за літр (-2 копійки проти 28 липня).

– 50,51 гривні за літр (-2 копійки проти 28 липня). Бензин А-92 – 49,55 гривні за літр (+11 копійок).

– 49,55 гривні за літр (+11 копійок). Дизельне пальне – 55,36 гривні за літр (+2 копійки).

– 55,36 гривні за літр (+2 копійки). Автогаз – 29,35 гривні за літр (-6 копійок).

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Чи буде знову дефіцит палива

Експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Белявський вважає, що дефіциту палива в Україні найближчими місяцями не очікується. Однак восени можливі обмеження щодо продажу бензину на АЗС.

У найближчий місяць дефіциту бензину не буде,

– сказав він виданню РБК-Україна.

Белявський також додав, що держава активно моніторить ринок нафтопродуктів та ухвалює необхідні рішення, аби збалансувати попит та пропозицію, в тому числі шляхом поставок залізничним транспортом.

За моїми спостереженнями, держава так само буде постачати додаткові партії, щоб не виник дефіцит пального в перші місяці осені. Тому гострого дефіциту очікувати не варто,

– вважає експерт.

Експерт прогнозує, що восени можливі обмеження по відпуску бензину, як це було раніше "але вони не будуть жорсткішими, ніж 20 літрів на один автомобіль".

Що стосується дизельного пального, то дефіциту, на думку експерта, не буде, хоча восени буде спостерігатися попит на дизель з боку аграріїв, які формуватимуть запаси.

Але ці оптові партії матимуть незначний вплив на кон’юнктуру роздрібного сегменту,

– прокоментував Белявський.

Ціни на автогаз, скоріш за все ще зменшаться, вважає він. Експерт також зазначив, що це свідчить по надлишок пропозиції на ринку.

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