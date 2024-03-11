Валюти дорожчають: на яких цінових позначках долар та євро розпочали тиждень

Купівля долара в обмінниках та в банках втрачає ціну, а от продаж навпаки набирає обертів. Водночас курс євро різко злетів на чорному ринку.

Курс валют у банках

Станом на ранок 11 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить у середньому 38 гривень (-5 копійок проти 8 березня), а продаж – 38,55 гривні (+2 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,60 гривні (+20 копійок), а продаж – у середньому за 42,20 гривні (+15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,45 гривні (+7 копійок), а продаж – 38,54 гривні (+7 копійок).

(+7 копійок), а продаж – (+7 копійок). Євро купують за 42 гривні (+10 копійок), а продають за 42,19 гривні (+14 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,16 гривні (-5 копійок), а продаж – 38,61 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(-5 копійок), а продаж – (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,57 гривні (-7 копійок), а продаж – 42,34 гривні (+14 копійок).

Як зміниться долар цього тижня

У своєму коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що зміни на міжбанку не перевищать 0,2 гривні. А показник на готівковому ринку не буде більшим за 0,5 гривень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Різниця між курсами купівлі та продажу очікується на рівні: на міжбанку – 0,1 гривні,

в комерційних банках – 0,5 гривень, а в обмінниках – 1 гривня.

За словами банкіра, готівковий ринок формуватиме власні курси з огляду на курсові показники міжбанку.

Розуміємо, що при курсоутворенні продовжиться домінування міжбанку,

– додає Лєсовий

Курс на міжбанку прогнозується такий – 38,5 – 39,25 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро. Щодо готівкового ринку, то 38,8 – 39,9 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.