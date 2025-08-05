5 серпня, 10:04
Курс долара змінює траєкторію: який курс в обмінниках та банках
Основні тези
- Курс долара в банках залишився майже незмінним, а на чорному ринку знизився, а от курс євро в банках зріс.
- НБУ підтримує стабільність курсу валют без різких змін, зберігаючи передбачувані умови для валютних операцій у серпні.
Долар в банках несуттєво змінився, а на чорному ринку подешевшав. Натомість євро в банках показало зростання, однак на чорному ринку зміни відбулися протилежні.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 5 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,45 гривні (без змін проти 4 серпня) та продаж по 41,97 гривні (-3 копійки).
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- Купівля євро проходить по 47,85 гривні (+25 копійок), продаж – по 48,70 гривні (+1 копійка).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,69 гривні (-11 копійок), а продати по 41,70 гривні (-5 копійок).
- Купівля євро по 48,24 гривні (+3 копійки), а продаж по 48,43 гривні (-2 копійки).
По скільки курс в обмінниках?
- Станом на 4 серпня, долари купують у середньому по: 40,75 гривні (-43 копійки), а продають по 41,77 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,70 гривні (-18 копійок), а продають по 48,45 гривні (без змін).
Чи буде дорожчати курс найближчим часом?
Для 24 Каналу банкір Ганна Золотько розповіла, що НБУ зберігає можливість підтримувати рівновагу на валютному ринку без різких змін облікової ставки.
Це відбувається завдяки значним міжнародним резервам та контрольованому рівню інфляції.
Золотько додає, що це мінімізує ризик різких коливань курсу в серпні та створює передбачувані умови для валютних операцій. Таким чином, у серпня гривня перебуватиме в межах прогнозованих показників.