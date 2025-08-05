Долар в банках несуттєво змінився, а на чорному ринку подешевшав. Натомість євро в банках показало зростання, однак на чорному ринку зміни відбулися протилежні.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 5 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,45 гривні (без змін проти 4 серпня) та продаж по 41,97 гривні (-3 копійки).

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Купівля євро проходить по 47,85 гривні (+25 копійок), продаж – по 48,70 гривні (+1 копійка).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,69 гривні (-11 копійок), а продати по 41,70 гривні (-5 копійок).

(-11 копійок), а продати по (-5 копійок). Купівля євро по 48,24 гривні (+3 копійки), а продаж по 48,43 гривні (-2 копійки).

По скільки курс в обмінниках?

Станом на 4 серпня, долари купують у середньому по: 40,75 гривні (-43 копійки), а продають по 41,77 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(-43 копійки), а продають по (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 47,70 гривні (-18 копійок), а продають по 48,45 гривні (без змін).

Чи буде дорожчати курс найближчим часом?

Для 24 Каналу банкір Ганна Золотько розповіла, що НБУ зберігає можливість підтримувати рівновагу на валютному ринку без різких змін облікової ставки.

Ганна Золотько Директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Це відбувається завдяки значним міжнародним резервам та контрольованому рівню інфляції.

Золотько додає, що це мінімізує ризик різких коливань курсу в серпні та створює передбачувані умови для валютних операцій. Таким чином, у серпня гривня перебуватиме в межах прогнозованих показників.