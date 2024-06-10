Який сьогодні встановив курс долара Нацбанк

Вартість американської валюти подорожчала за вихідні, як і вартість європейської валюти. Завтра очікується, що офіційний курс долара виросте ледь не на 20 копійок.

Офіційний курс 10 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,24 гривні за долар. Вартість долара виросла на 9 копійок проти 7 червня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,87 гривні, що на 25 копійок більше, ніж минулого тижня.

Який буде офіційний курс долара та євро 11 червня:

долар – 40,42 гривні,

євро – 43,47 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 10 червня травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,15 гривні, а продаж – 40,74 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,45 гривні , а продаж – 40,84 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,70 гривні, а продаж – 40,80 гривні.

Прогноз курсу долара на цей тиждень

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, протягом минулого тижня зміцнення гривні здебільшого було нормальною корекцією після динамічного курсового ривка.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Мінімальних позначок вартість долара на готівковому ринку досягла в середині тижня, коли курс продажу опустився до 40,6 – 40,7 гривні за долар. А вже ближче до п’ятниці ситуація на ринку стабілізувалася, й готівковий курс встановився на більш-менш стабільному рівні в діапазоні 40,7 – 40,8 гривні за долар.

Цього тижня Золотько прогнозує, що у готівковому сегменті не виключені спроби подолати позначку 41 гривню за долар. Втім ймовірність, що ціна закріпиться вище, доволі низька. Таким чином, долар буде коливатися в діапазоні від 40,6 до 41,3 гривні за долар.

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