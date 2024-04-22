Нову психологічну межу пройдену: скільки тепер коштує долар

В банках, на чорному ринку та в обмінниках купівля валюти перетнула межу у понад 40 гривень. Найсуттєвіше ціна за вихідні виросла в банках. Щодо євро, то курс купівлі становить вже понад 43 гривні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 22 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,60 гривні (+17 копійок проти 19 квітня), а продаж – 40,10 гривні (+15 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,30 гривні (+10 копійок), а продаж – у середньому за 43,10 гривні (+25 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,90 гривні (+5 копійок), а продаж – 40,10 гривні (+10 копійок).

(+5 копійок), а продаж – (+10 копійок). Євро купують за 42,90 гривні (+5 копійок), а продають за 43,10 гривні (+9 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 39,75 гривні (+1 копійка), а продають – за 40,20 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(+1 копійка), а продають – за (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,77 гривні (-1 копійка), а продаж – 43,19 гривні (-10 копійок).

Яким буде курс перед Великоднем

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що в останній тиждень квітня готівковий ринок майже повністю залежатиме від курсових коливань на міжбанку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус банку Можливі тимчасові винятки ближче до кінця місяця через наближення Великодня, коли пропозиція валюти може незначно зрости.

Лєсовий додає, що з 26 квітня й до кінця місяця можливе певне пожвавлення вартості, викликане прийдешнім Великоднем.

Цей період короткострокових коливань швидко завершиться, і до 10 травня курси можуть повернутися до значень середини квітня.

Банкір прогнозує, що з 22 квітня по 30 квітня курсові коридори можуть бути орієнтовно в таких межах:

на міжбанківському ринку: 39 – 40 гривень за долар та 42 – 43,5 гривні за євро,

39 – 40 гривень за долар та 42 – 43,5 гривні за євро, на готівковому ринку: 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.