Чи може офіційний курс сягнути 42 гривень

Цілком ймовірно, що на початку серпня курс долара може сягнути 41 гривні. Водночас наприкінці року дотягтися до 42 гривні. Варто додати, що така зміна курсів є цілком очікуваною та заздалегідь прогнозованою.

Як може змінитися курс долара

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового, якими він поділився з 24 Каналом, на ринку ймовірно буде вгамування щодо курсу. Нацбанк може втримати валюту в коридорі від 40,70 гривні до 41,70 гривні.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус банку Цілком можливо, що станом на 1 серпня офіційний курс може сягнути 40,80 – 41 гривні, що означатиме, що в липні гривня "просіла" на 1 – 1,3%.

Станом на 1 липня офіційний курс долара склав 40,45 гривні за валюту.

Водночас внаслідок режиму керованої гнучкості, ринок буде убезпечений від різких валютних змін, адже регулятор за потреби зможе втримати курс.

За скільки можна буде купити валюту

Зміна курсу є очікуваною. До кінця року фактичний курс може збігтися із закладеним у бюджеті на рівні 42,10 гривні за долар.

Прогнозується, що з наступного тижня долар та євро на міжбанку будуть в таких валютних коридорах: 40,70 – 41,70 гривні та 43,50 – 45,50 гривні відповідно.

Водночас на готівковому ринку очікується, що долар буде по 40,70 – 42 гривні, а євро – по 43,50 – 46,50 гривні.

До осені курси можуть складати 41 – 42 гривні за долар та 44 – 47 гривень за євро, каже Тарас Лєсовий.