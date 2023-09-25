Газ за ціною золота: Росія планує збільшити вартість ресурсу для населення

На росіян чекає рекордне збільшення вартості газу. Таким чином місцева влада хоче компенсувати прибуткові втрати Газпрому, які становлять три чверті, повідомляють російські ЗМІ.

Росіянам піднімуть ціни на газ

Таким чином гуртові ціни на газ для населення зростуть на 11,2%, а з липня 2025 року – додатково на 8,2%. Тож виходить, що ресурс за два роки здорожчає на 20%, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну – на 34%.

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У виданні також наголосили, що такого зросту цін ще ніколи не було. Показники були такими:

у 2021 році – 3%;

у 2020 році – 3%;

у 2019 році – 1,4%;

у 2018-му – 3,4%;

у 2017 році – 3,9%;

у 2015 та 2016 роках – по 7,5%.

За 2022 рік Росія продала мінімальний обсяг газу, а вже цього року експорт цього ресурсу впав до показників другої половини 1970 років – 12,1 млрд кубів за перше півріччя.

У другому півріччі 2022 року, країна отримала прибуток у розмірі 1,3 трильйона доларів.

Ціни на пальне в Росії рекордно зросли

Станом на 7 вересня ціна на А-95 на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі зросла на 1,16% – до 76 492 рублів за тонну. Натомість бензин А-92 подорожчав на 0,48% – до 65 472 рублів за тонну.

У Росії нині достатньо палива аби покрити потреби населення, зокрема дизпалива вистачає з надлишком. Саме тому вони дають зачну частину продукції на експорт. Через це зріс прямий та сірий експорт. Це спричинило значний дефіцит бензину та дизпалива на АЗС в окупованому Криму і у цілій низці російських регіонів.