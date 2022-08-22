Чому ціна газу майже 3 тисячі доларів – спекулятивна: пояснення експерта

Ціна газу в Європі різко зросла на понад 8% через маніпуляції "газпрому". Експерт пояснив, за скільки купує газ Європа та чи залежна Україна від імпорту газу.

Ціна газу в Європі різко зросла

Сьогодні, 22 серпня, на тлі заяви "газпрому" про зупинку "північного потоку-1" через ремонт спотова ціна газу в Європі зростає до максимуму з березня цього року. Ціна найближчого (вересневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла майже 3 тисяч доларів за тисячу кубометрів. Економічний експерт Олег Гетман у коментарі 24 каналу розповів, що це ще одна маніпуляція "газпрому" й пояснив, чому Європа купує газ по значно нижчій ціні.

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За якою ціною купує газ Європа

Експерт підкреслив, що ціна газу, яка сьогодні на хабі, зовсім не відображає те, за скільки насправді купують газ країни Європи. Річ у тім, що у країн укладені довгострокові контракти з "газпромом", де закладені ціни, які лише частково залежать від цін на нафту та цін на газ на хабі.

Олег Гетман Економіст, фахівець Економічної експертної платформи Тому, значна частина країн Європи, це не комерційна таємниця, але зі звітів які ми бачимо, вони і далі купують газ і по 600, і по 700, і по 500, і по 800 доларів за тисячу кубів. Тому взагалі ця цифра – це просто спекулятивна, маніпулятивна цифра, яку розкручує "газпром" в своїх інтересах.

Що буде з ціною газу найближчим часом

Точного спрогнозувати, що буде з ціною газу найближчим часом важко, вважає експерт. Оскільки це залежатиме не від суто економічних причин та факторів. Гетман підкреслює, "це суто політична історія".

Зупинка цього потоку, вона ж анонсована на три дні. Відповідно, якщо через три дні умовно ця третина газу, яка зазвичай транспортується, якщо хоча б третина з нього піде, то ціна піде в низ. Якщо Європа зможе диверсифікувати ще більше там наростити генерацію з інших джерел енергії, то ціна теж буде більш-менш стабільна,

– вважає він.

Опалювальний сезон 2022-2023

Через стрибки ціни газу в Європі багато українців переймаються, чи не підвищиться ціна блакитного палива в Україні, попри рішення уряду зафіксувати її цього опалювального сезону. Олег Гетман наголосив, цього не може бути, оскільки Україна не залежить зараз від імпорту газу.

Якщо країни Європи, більшість країн Європи, безпосередньо залежать від імпорту газу і вони просто не можуть без катарського газу, без американського газу, без російського газу, ну поки що не можуть, вони все роблять для того, щоб уникнути цього, але поки що вони залежні на 80, на 90, на 100% від імпорту,

– розповідає він.

Чому Україна не залежить від імпорту газу

Економічний експерт підкреслив, що Україна літом цього року взагалі незалежна від імпорту газу. "Через ті прикрі події для країни, які стались: втрата великих металургійних комбінатів, які частково окуповані, частково просто зменшили значно свою роботу, в Україні споживання газу зрівнялось з нашим видобутком українського газу", – розповідає він.

Мовиться про 18 – 19 кубометрів газу. Саме тому зараз Україна незалежна від будь-яких імпортних факторів, від бірж та всього іншого.

Ціна газу для побутових споживачів

Гетман пояснив, що ціна в середині країни, зараз регулюється в ручну, тому ніяких змін не буде.

Більшу частину видобувають державні компанії, меншу частину видобувають комерційні. Тому на цей час просто комерційні будуть отримувати менше прибутку і ціна буде фіксована,

– розповів експерт.

Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора", Тетяна Бойко також нагадала, що уряд повідомив підприємства, які надають послуги газопостачання, електропостачання та теплопостачання, про те, що вони змушені тримати тарифи на рівні минулорічних.

Різниця ж покриватиметься з бюджету. Таким чином, в уряді покладаються на те, що додаткові кошти, яких не вистачатиме у бюджеті, надаватимуть міжнародні донори.

Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Держава на загальному рівні закуповує модульні котельні, які будуть використані у випадку, якщо будуть перепади з централізованим теплопостачанням. Також, уряд контролює міста щодо підготовки до опалювального сезону.

Тарифи на газ в Україні

НАК "Нафтогаз" заявив, що зафіксує тариф на рівні 7,96 гривні за кубометр до весни 2023 року. Зауважимо, що в Україні компанія виконує роль "постачальника останньої надії", до якої потрапляють споживачі, що залишились без постачальника.

Загалом в зараз в Україні працюють 12 постачальників. У них тарифи варіюються від 7,799 до 29,95 гривні за кубометр газу. Детальніше з актуальними тарифами у серпні, можна ознайомитись тут.