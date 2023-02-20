Ціна на гречку продовжує спадати: скільки вона вартує зараз
20 лютого 2023, 17:59Читать новость на русском
Джерело:"Мінфін"
Як і прогнозували аналітики, ціна на гречку продовжила спадати. Станом на початок лютого ціна на цю крупу становила 65,13 гривні, але в деяких магазинах зараз її можна купити дешевше.
Яка ціна на гречку зараз
За даними "Мінфіну" ціна на гречку наразі становить 68,73 гривні, що на 25 гривень дешевше за літню пікову ціну. Однак, у деяких супермаркетах її можна купити в рази дешевше. Найкращі ціни наразі такі:
- Ашан – 56,40 гривні
- Сільпо – 58,49 гривні
- АТБ – 59,40 гривні
- Metro – 59,90 гривні
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Як змінилися ціни на інші продукти за місяць
- У січні 2023 року інфляція склала 0,8% порівняно з груднем. У річному вимірі вона скоротилася з 26,6% до 26% до січня попереднього року.
- Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше подорожчали овочі та фрукти – на 6,4% та 4,4% відповідно. На 2,0–0,5% зросли ціни на яйця, молоко, безалкогольні напої, хліб, масло, м'ясо та м'ясопродукти, сири, соняшникову олію.
- Водночас на 3,3–0,2% подешевшали продукти перероблення зернових, рис, сало, цукор.