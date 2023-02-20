Какая цена на гречку сейчас
По данным "Минфина" цена на гречку сейчас составляет 68,73 гривны, что на 25 гривен дешевле летней пиковой цены. Однако в некоторых супермаркетах ее можно купить в разы дешевле. Лучшие цены пока таковы:
- Ашан – 56,40 гривны
- Сильпо – 58,49 гривны
- АТБ – 59,40 гривны
- Metro – 59,90 гривны
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Как изменились цены на другие продукты за месяц
- В январе 2023 года инфляция составила 0,8% по сравнению с декабрем. В годовом исчислении она сократилась с 26,6% до 26% к январю предыдущего года.
- Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего подорожали овощи и фрукты – на 6,4% и 4,4% соответственно. На 2,0-0,5% выросли цены на яйца, молоко, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и мясопродукты, сыры, подсолнечное масло.
- В то же время, на 3,3–0,2% подешевели продукты переработки зерновых, рис, сало, сахар.