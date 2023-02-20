Яка ціна на гречку зараз
За даними "Мінфіну" ціна на гречку наразі становить 68,73 гривні, що на 25 гривень дешевше за літню пікову ціну. Однак, у деяких супермаркетах її можна купити в рази дешевше. Найкращі ціни наразі такі:
- Ашан – 56,40 гривні
- Сільпо – 58,49 гривні
- АТБ – 59,40 гривні
- Metro – 59,90 гривні
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Як змінилися ціни на інші продукти за місяць
- У січні 2023 року інфляція склала 0,8% порівняно з груднем. У річному вимірі вона скоротилася з 26,6% до 26% до січня попереднього року.
- Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше подорожчали овочі та фрукти – на 6,4% та 4,4% відповідно. На 2,0–0,5% зросли ціни на яйця, молоко, безалкогольні напої, хліб, масло, м'ясо та м'ясопродукти, сири, соняшникову олію.
- Водночас на 3,3–0,2% подешевшали продукти перероблення зернових, рис, сало, цукор.