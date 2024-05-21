Ціна молодої картоплі, редиски, огірка та інших ранніх овочів: на що ціни суттєво знизились
21 травня 2024, 16:28Читать новость на русском
Поки зелена цибуля та редиска та огірок починають дешевшати, а от молода картопля навпаки на ринку росте в ціні. Ціна городини виросла до показників минулого року.
Вартість молодої картоплі, зеленої цибулі та редиски
У коментарі 24 Каналу експертка Тетяна Попович розповіла, що на сьогодні ціна за кілограм молодої картоплі виросла на ринку. Водночас ріпчаста цибуля подешевшала, порівняно з минулим роком, як і редиска.
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Скільки коштують ранні овочі:
- За вихідні молока картопля подорожчала до 40 – 43 гривень за кілограм. Таким чином, ціна зрівнялася з аналогічним періодом минулого року.
- Останні два тижні ріпчаста цибуля знаходиться в діапазоні ціни 25 – 28 гривень за кілограм.
На сьогодні ріпчаста цибуля вдвічі дешевша, ніж минулого року.
- Зелена цибуля становить десь 40 – 50 гривень за кіло.
- А от редиска за вихідні подешевшала на 15% – до 14 – 15 гривень за пучок.
За скільки можна купити кілограм тепличного огірка
На сьогодні ціна на огірки суттєво знижується. Як повідомляють аналітики EastFruit, українські комбінати вже відвантажують цю продукцію істотно дешевше, ніж рік тому.
- Тепличні огірки можна купити від 20 до 60 гривень за кілограм. Це в середньому на 28% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
- Крім того, така ціна в середньому на 57% дешевша, ніж в аналогічний період 2023 року.