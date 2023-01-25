Ціна пального продовжує знижуватись: скільки коштує бензин та дизель на різних АЗС

Ціна бензину та дизелю продовжує стабільно знижуватись. За добу окремі АЗС знизили її на більш як гривню. Яка ситуація в мережі "Укрнафта", читайте далі.

Ціна пального в Україні знижується

В Україні продовжує знижуватись роздрібна ціна пального. За добу, 23 по 24 січня окремі мережі АЗС знизили його вартість ще на 1 – 3,5 гривні за літр. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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