Ціна пального в Україні знижується

В Україні продовжує знижуватись роздрібна ціна пального. За добу, 23 по 24 січня окремі мережі АЗС знизили його вартість ще на 1 – 3,5 гривні за літр. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Читайте також Пальне може подорожчати вже у лютому: з чим буде найбільша проблема

Як знизилась ціна у мережі АЗС "Укрнафти" На гривню здешевшало пальне за добу у мережі "Укрнафти", яка до націоналізації компанії була неформальною частиною "Привату". Тож ціна літра пального станом на 24 січня виглядала так: Бензин А-95 – 46,50 гривень,

А-95+ – 48,50 гривень,

дизельне пальне – до 50,50 гривень. Таким чином, вартість пального у державній мережі стала меншою, ніж у таких мережах як UPG і "Авантаж 7", які впевнено займають нішу дискаунтерів. Що стосується раніше дуже близької "Укрнафті" консолідованої мережі "Приват" ("Авіас", ANP та інші), то різниця між їхніми цінами з кожним днем більшає – державна мережа продає пальне на 1,5 – 3,5 гривні за літр дешевше. Зверніть увагу! Загалом за останній тиждень пальне в мережі "Укрнафти" здешевшало на 3 гривні за літр.

Нагадаємо! Вчора пальне у мережах преміумсегмента суттєво здешевшало в межах 2 гривень за літр.