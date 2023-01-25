Ціна пального в Україні знижується
В Україні продовжує знижуватись роздрібна ціна пального. За добу, 23 по 24 січня окремі мережі АЗС знизили його вартість ще на 1 – 3,5 гривні за літр. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".
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Як знизилась ціна у мережі АЗС "Укрнафти"
На гривню здешевшало пальне за добу у мережі "Укрнафти", яка до націоналізації компанії була неформальною частиною "Привату". Тож ціна літра пального станом на 24 січня виглядала так:
- Бензин А-95 – 46,50 гривень,
- А-95+ – 48,50 гривень,
- дизельне пальне – до 50,50 гривень.
Таким чином, вартість пального у державній мережі стала меншою, ніж у таких мережах як UPG і "Авантаж 7", які впевнено займають нішу дискаунтерів.
Що стосується раніше дуже близької "Укрнафті" консолідованої мережі "Приват" ("Авіас", ANP та інші), то різниця між їхніми цінами з кожним днем більшає – державна мережа продає пальне на 1,5 – 3,5 гривні за літр дешевше.