Цена горючего в Украине снижается

В Украине продолжает снижаться розничная цена топлива. В сутки, 23 по 24 января отдельные сети АЗС снизили его стоимость еще на 1 – 3,5 гривны за литр. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Как снизилась цена в сети АЗС "Укрнафта" На гривну подешевело горючее за сутки в сети "Укрнафты", которая до национализации компании была неформальной частью "Привата". Так что цена литра горючего по состоянию на 24 января выглядела так: Бензин А-95 – 46,50 гривны,

А-95+ – 48,50 гривны,

дизельное топливо – до 50,50 гривен. Таким образом, стоимость горючего в государственной сети стала меньше, чем в таких сетях как UPG и "Авантаж 7", уверенно занимающих нишу дискаунтеров. Что касается ранее очень близкой "Укрнафты" консолидированной сети "Приват" ("Авиас", ANP и другие), то разница между их ценами с каждым днем увеличивается - государственная сеть продает топливо на 1,5 - 3,5 гривны за литр дешевле. Обратите внимание! В целом за последнюю неделю горючее в сети "Укрнафты" подешевело на 3 гривны за литр.

Напомним! Вчера горючее в сетях премиумсегмента существенно подешевело в пределах 2 гривен за литр.