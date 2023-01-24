Как изменилась цена топлива

В течение 21 – 22 января цена горючего на АЗС в среднем снизилась следующим образом, согласно данным Консалтинговой группы "А-95":

на бензин А-95 – на 45 копеек, до 49,24 гривны за литр,

бензин А-95+ – на 43 копеек, до 51,09 гривны за литр,

дизельное горючее – на 44 копеек, до 53,04 гривны за литр.

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Самое дорогое бензин А-95 – за 52 гривны за литр предлагает АЗС сети Neftek, которая в выходные цену не меняла, дешевле всего – за 47,50 гривны за литр можно найти на станциях "Укрнафты" и "Авантаж 7", которые тоже удержали цену на прежнем уровне.

А-95+ дороже всего стоит на АЗС Neftek – 54 гривны за литр, дешевле всего – 47,99 гривны за литр – на станциях сети "Рур групп".

Дизельное топливо дороже всего реализует сеть Socar – 55,99 гривны за литр, дешевле всего станции VST – 50,30 гривен за литр.

АЗС ОККО и WOG

Бензин марки А-95 подешевел на 1,01 гривны, до 49,99 гривны за литр.

Бензин А-95+ на станциях этих сетей потерял в цене гривну на литре – и теперь стоит 52 гривны.

Что касается дизеля, то этот вид горючего подешевел на 1 гривну до 54 гривен за литр.

АЗС снизившие цену горючего на 2 гривны

Компания VST снизила цену бензина А-95 на 2 гривны, до 47,90 гривны за литр, а дизельное топливо подешевело на 2,10 гривны, до 50,30 гривен за литр.

снизила цену бензина А-95 на 2 гривны, до 47,90 гривны за литр, а дизельное топливо подешевело на 2,10 гривны, до 50,30 гривен за литр. Бензин марки А-95+ подешевел на станциях "Рур групп" да "Овис" – до 47,99 и 52,99 гривны за литр соответственно.

Почему топливо дешевеет

Ранее, в комментарии 24 Каналу, эксперт Геннадий Рябцев отметил, что удешевление цен в Украине также происходит из-за наращивания поставок накануне европейского эмбарго нефтепродуктов.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, что в результате динамических поставок цены падают. Многие украинские сети имеют запас на 20 – 25 дней. Таким образом, рынок горючего и трейдеры готовятся к эмбарго на российские нефтепродукты, которое вступит в силу с 5 февраля этого года.