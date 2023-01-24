Як змінилась ціна пального

Протягом 21 – 22 січня ціна пального на АЗС в середньому знизилась наступним чином, згідно з даними Консалтингової групи "А-95":

на бензин А-95 – на 45 копійок, до 49,24 гривні за літр,

бензин А-95+ – на 43 копійок, до 51,09 гривні за літр,

дизельне пальне – на 44 копійок, до 53,04 гривні за літр.

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Найдорожче бензин А-95 – за 52 гривні за літр пропонує АЗС мережі Neftek, яка у вихідні ціну не змінювала, найдешевше – за 47,50 гривні за літр можна знайти на станціях "Укрнафти" та "Авантаж 7", які теж утримали ціну на попередньому рівні.

А-95+ найдорожче коштує на АЗС Neftek – 54 гривні за літр, найдешевше – 47,99 гривні за літр – на станціях мережі "Рур груп".

Дизельне пальне найдорожче реалізовує мережа Socar – 55,99 гривні за літр, найдешевше станції VST – 50,30 гривень за літр.

АЗС ОККО та WOG

Бензин марки А-95 здешевшав на 1,01 гривню, до 49,99 гривні за літр.

Бензин А-95+ на станціях цих мереж втратив у ціні гривню на літрі – й тепер коштує 52 гривні.

Що стосується дизелю, то цей вид пального здешевшав на 1 гривню до 54 гривень за літр.

АЗС які знизили ціну пального на 2 гривні

Компанія VST знизила ціну бензину А-95 на 2 гривні, до 47,90 гривень за літр, а дизельне пальне подешевшало на 2,10 гривні, до 50,30 гривень за літр.

знизила ціну бензину А-95 на 2 гривні, до 47,90 гривень за літр, а дизельне пальне подешевшало на 2,10 гривні, до 50,30 гривень за літр. Бензин марки А-95+ здешевшав на станціях "Рур груп" та "Овіс" – до 47,99 та 52,99 гривні за літр відповідно.

Чому пальне дешевшає

Раніше, у коментарі 24 Каналу, експерт Геннадій Рябцев зазначив, що подешевшання цін в Україні також відбувається через нарощення постачань напередодні європейського ембарго нафтопродуктів.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн розповів, що внаслідок динамічних постачань ціни падають. Багато українських мереж мають запас на 20 – 25 днів. Таким чином ринок пального та трейдери готуються до ембарго на російські нафтопродукти, яке набуде чинності з 5 лютого цього року.