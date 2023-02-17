Російський рубль впав до мінімуму, – Reuters

Рубль у лютому 2023 року впав до мінімуму з квітня минулого року. Це відбувається перед новими санкціями Заходу щодо політики Кремля.

Рубль подешевшав

У п'ятницю, 17 лютого, рубль подешевшав до найнижчого рівня з квітня 2022 року – на 0,4%, впавши до 75,15 рубля.

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Таке падіння викликане ембарго на російські нафтопродукти та стійким відновленням імпорту. Проте російська валюта може стикнутися й з подальшими проблемами.

лідери ЄС обговорюють нові санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Це може стосуватися політиків, військових лідерів й російських банків.

Фондові індекси Росії також впали

За аналітикою від Sinara Investment Bank, російські акції можуть трохи знизитись перед цими вихідними, тому покупці навряд чи виявлять великий інтерес.

За даними Reuters, рублевий індекс Московської біржі

Нагадуємо, що російська влада маніпулює курсом нацвалюти для політичних цілей. Крім того, через жорстокі обмеження Заходу, курс рубля не є ринком.

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